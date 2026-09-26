Dos dirigentes radicales coinciden en fortalecer a la UCR para recuperar el gobierno de la ciudad de Paraná

Alejandro Carrere y Manuel Tennen apuntan a las coincidencias para aspirar a la intendencia de Paraná.

Dos precandidatos a intendente de Paraná por el radicalismo mantuvieron un encuentro en las últimas horas. Se trata del ingeniero Alejandro Carrere, decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y el abogado Manuel Tennen, actual intendente de la ciudad de Villa Urquiza.

La reunión dejó plasmadas varias coincidencias. Ambos provienen de una dilatada trayectoria de militancia radical; son profesionales con responsabilidades institucionales y comparten una mirada transformadora para desarrollar desde el gobierno municipal en la ciudad de Paraná.

En una charla amena y distendida, coincidieron en diversos ejes temáticos, tanto en lo político como en lo programático. En ese sentido, ambos expresaron la necesidad de fortalecer la identidad partidaria y converger en una candidatura fuerte y que pueda ser competitiva.

Ambos dirigentes plantearon la importancia de avanzar en coincidencias que tiendan a fortalecer una candidatura capaz de contener a las mayorías y de representar los intereses de la Unión Cívica Radical en el marco de los acuerdos y alianzas que se concreten en el futuro con otros partidos y sectores, para encabezar una propuesta que permita al radicalismo recuperar el gobierno municipal de la capital provincial.