Fuertes: “En Entre Ríos no hay ningún tipo de equidad en la distribución de fondos”

El intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Adrián Fuertes, analizó el anuncio del gobierno provincial respecto del financiamiento internacional por 492 millones de dólares que se destinará a infraestructura y desarrollo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fuertes sostuvo que “la herramienta del crédito público para infraestructura siempre la valoramos y todo lo que no sea para gastos corrientes en materia de endeudamiento, es positivo. Ahora, lo que no sabemos bien es cuál es el lugar donde se van a hacer las inversiones con este financiamiento que se anunció”.

Al respecto, planteó: “Lo hablamos en la reunión de la Liga de Intendentes; con respecto a infraestructura, que está muy en discusión por las consecuencias graves que pueda tener el fenómeno del Niño que puede llegar a ser muy virulento, estamos viendo que las obras que se están haciendo son en Gualeguay, Tala, La Paz y Concordia, es decir, cuatro municipios oficialistas. Y vemos un accionar, tanto en los Aportes No Reintegrables (ANR) como la no distribución de los ATN, siendo que Entre Ríos es la segunda provincia con más asistencia financiera de la Argentina, y seguimos viendo que no hay ningún tipo de equidad en el uso de los recursos porque el 95% de la ANR ha ido a Concordia, a Gualeguaychú y algún otro municipio”.

“No hay ningún tipo de equidad en la distribución de fondos y estamos pidiéndolo. El problema es que se nos está acabando la gestión, nos queda un año y no lo hemos podido revertir. No hay en ningún municipio justicialista ningún tipo de asistencia con respecto a obras hídricas referidas al Niño y con respecto al financiamiento con el cual, en general, estamos de acuerdo, no tenemos la hoja de ruta de las obras porque esta noticia salió hoy y no hemos pedido información al respecto”, apuntó.

Mencionó que “en algunos municipios hay obras con financiamiento nacional que vienen de hace mucho tiempo como el caso de Villaguay que es una obra de saneamiento de efluentes cloacales muy importante, pero que está apalancada con un crédito de un organismo internacional que viene de hace muchos años y que se va a reactivar porque está en el presupuesto para el año que viene”.

Fuertes aseguró que esta falta de equidad “se lo planteamos en la única vez, hace un tiempo atrás, en que nos reunimos todos con el gobernador y casi todo su gabinete; allí tuvimos la oportunidad de plantearlo, pero más allá del diálogo que tenemos y que es absolutamente fluido, la verdad es que es harto dificultoso que las cuestiones se concreten”. Como ejemplos, mencionó “el caso de Sauce de Luna y otros municipios donde más allá de un diálogo muy respetuoso y asiduo las cosas no avanzan mucho”. “Al menos cuando son para intendentes de nuestra Liga, y eso ve en que el 85 o 90% de los Aportes No Reintegrables ha ido concretamente a dos municipios, Concordia y Gualeguaychú, y podría incorporar a Federal, lo cual está claro porque está en la documentación oficial en los decretos de libramiento”, sentenció.

Consultado por la situación de la coparticipación, Fuerte analizó: “No tengo los números exactos de los últimos meses, pero sí puedo decir que los números de coparticipación están directamente relacionados con el nivel de actividad económica. No vamos a descubrir nada diciendo que la actividad económica se ha caído, que aumentó el pedido de asistencia en todos los municipios, sean del partido político que sean, y esto lo puede acreditar cualquier intendente. A los municipios empieza a llegar gente que nunca había necesitado, que viene a pedir para el alquiler, para la luz, o porque está endeudado, es gente que pide con vergüenza, que nunca ha pedido, porque la situación está compleja y su impacto es sobre nuestras cuentas públicas. Estamos preocupados porque, si bien en Villaguay no ha cerrado ninguna empresa, vemos que las balas nos pican cerca, y por ejemplo, un comercio electrónico una semana cerró en Gualeguaychú, la otra semana cerró en San Salvador y todos acá estamos con miedo de que no vaya a cerrar en Villaguay. La situación está muy compleja y al haber menos actividad económica la coparticipación cae”.

En ese marco, contradijo los dichos del Presidente Javier Milei y aseguró que “no hay ningún pico de consumo”. “Pregúntele a cualquier supermercadista, recorra la peatonal de cualquier ciudad del país, no hay ningún pico de consumo. Acá lo que hay son datos (del gobierno) de dudosa credibilidad”, señaló el jefe comunal y analizó que “Marco Lavagna renunció porque había que actualizar a un mecanismo nuevo de medición para que el índice de inflación, de desocupación, de pobreza, todos los índices que el INDEC maneja, tengan algún piso de realidad, y le dijeron que no lo iban a hacer porque eso desenmascararía los verdaderos índices que tiene la Argentina. Es muy grave lo que está pasando en la economía y por eso renunció Marco Lavagna. Todos sabemos que, si se incorpora el costo de los servicios, el costo del transporte, el costo de la energía, el costo de los alquileres, la inflación no es lo que se dice que es. Y por eso renunció Lavagna”.

“Hemos visto al Presidente diciendo que ha sacado no sé cuántos millones de personas de la pobreza, pero los mismos índices del INDEC dicen que está aumentando la indigencia, la pobreza, la desocupación, la quiebra de pymes, y esos son los números reales. No hay ningún pico de consumo. Puede haber pico de consumo en algunos bienes y servicios en particular que tengan que ver con los dos o tres sectores que andan bien en la economía argentina, que son los sectores energéticos, algunas explotaciones rurales y algunas empresas de servicios. Obviamente que a algunas empresas petroleras les va bien, a Mercado Libre le va bien, a alguna producción agropecuaria ganadera le va bien, y en algunos casos tienen que ver con cosas que no son políticas nacionales, sino que tienen que ver con accidentes extranjeros, como el caso de la guerra de Irán, que hace que el petróleo tenga una super valuación”, describió.

Consultado por la recaudación del municipio y los cumplimientos en el pago de tasas, sostuvo que “los municipios que tienen que tienen un circuito comercial acotado la están pasando mal, que son aquellos municipios chiquititos que dependen mucho de la coparticipación y no tanto del nivel de actividad comercial. En el caso de Villaguay y algunas ciudades medianas de la provincia, la recaudación está estancada o cayendo muy tenuemente, y estamos apalancando con moratorias, con descuentos por pago contado, y el declive es tenue en una ciudad como la nuestra y es lo que está sosteniendo la actividad”.

“En una ciudad como Villaguay, tenemos datos concretos y propios, el despacho de materiales para obra pública cayó un 90%, y el despacho de materiales para obra privada, entre el 25 y el 30%, dependiendo del corralón donde se pregunte. Y no son datos de ningún estudio raro, son obtenidos hablando por teléfono con los gerentes de los comercios, son números reales”, explicitó.

“Claramente hay un estancamiento o declive de la recaudación, no hay nadie que pueda estar pensando en aumentar la recaudación porque el deterioro de la economía real es ostensible en todos los ámbitos; no hay ningún indicador de crecimiento de nada, ni en consumo de comestibles, ni en electrodomésticos, ni en ropa, ni en absolutamente nada, sumado a lo que vemos todos los días como los casos de Granja Tres Arroyos y Fate donde hay casi 2.000 personas que se han quedado sin trabajo, que impacta tremendamente en el consumo de bienes y servicios de cada ciudad. La situación es muy compleja”, concluyó.