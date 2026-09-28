Locales

La Municipalidad de Paraná convoca a noveles abogados y abogadas para promover títulos ejecutivos

28 de Septiembre de 2026 - 11:12

Desde el 1 de octubre se habilitarán las inscripciones para abogados y abogadas noveles que estén interesados en promover Títulos Ejecutivos de la Municipalidad de Paraná.

Las personas que quieran inscribirse o reinscribirse para participar del sorteo podrán hacerlo desde el 1 hasta el 15 de octubre, enviando un correo electrónico a secretaria@caerparana.gob.ar con el asunto “inscripción” o “reinscripción”, según corresponda.

En el correo deberán detallar: nombre, apellido, DNI, teléfono, correo electrónico para recibir notificaciones  y número de matrícula provincial. En el caso de poseer también matrícula federal deberán informarlo detallando el número.

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