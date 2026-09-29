Cómo funciona el Concejo Deliberante de Paraná: ranking de proyectos, contratos, inasistencias y gastos

¿Quién es el edil que menos proyectos presentó? ¿Y el que más falta a las sesiones? ¿Cuánto cobran y cuánto se gasta en viáticos? ¿Quiénes son los contratados? Estos y otros interrogantes fueron respondidos por el Concejo Deliberante tras la presentación de un pedido de información pública que incluyo también datos sobre el presupuesto, los vehículos, las compras y las licitaciones.

El Concejo Deliberante de Paraná funciona con un presupuesto de 8.677 millones de pesos, de los cuales 7 mil millones se destinan al pago de salarios. Del resto, 50 millones corresponden al ítem trabajos públicos, 1.240 millones a bienes de consumo y servicios no personales y 303 millones a bienes de uso.

El cuerpo se compone de 15 concejales repartidos en cuatro bancadas. Hay ocho ediles del PJ, cinco de Juntos por Entre Ríos y dos monobloques libertarios. Preside el cuerpo el viceintendente David Cáceres, secundado por un secretario y una prosecretaria.

El cuerpo tiene designados 32 funcionarios políticos que se distribuyen en distintas áreas. Y hay 133 empleados de planta y 72 que trabajan bajo la figura de contrato de obra.

La escala salarial, según datos de mayo, muestra que el viceintendente percibe un haber de 2,6 millones y que cada concejal cobra 2,5 millones por mes. En todos los casos hay que sumar la antigüedad, que puede llegar a duplicar el monto (*).

Viáticos, teléfonos y compras

Desde el inicio de la gestión se realizaron compras y contrataciones mediante ocho llamados a licitaciones públicas. Fueron para: la compra de dos computadoras; la locación de seis inmuebles para oficinas; la adquisición de equipamiento para la transmisión de sesiones y eventos; la compra de una camioneta; la renovación del data center; y la instalación de un sistema fotovoltaico.

La camioneta adquirida es una Nissan Frontier, que se sumó a un utilitario Renault Kangoo. Ambos vehículos constituyen todo el parque automotor del Concejo Deliberante de la capital provincial y están afectados a la totalidad de las áreas del cuerpo, según necesidad, no asignados en forma exclusiva a ningún funcionario.

“Tanto la Presidencia como los concejales utilizan sus vehículos particulares para el desempeño de sus funciones”, se remarcó.

En cuanto a los viáticos, en lo que va del año se registraron tres comisiones oficiales de servicio: una a la localidad de Maciá y dos a la ciudad de Buenos Aires, lo que insumió un monto total de 431.979 pesos en viáticos del presidente del cuerpo, del chofer y los gastos de combustible.

En cuanto a las líneas telefónicas, según se informó, durante la presente gestión se redujo la cantidad de líneas fijas activas de 25 a 14.

Respecto de las líneas móviles, el Concejo Deliberante cuenta con seis líneas asociadas al funcionamiento de las alarmas de sus distintas dependencias; una correspondiente al área de Seguridad; una destinada al programa Concejo Deliberante Estudiantil; dos correspondientes al área Contable; y una destinada al área de gestión de redes.

El trabajo de los concejales

Los ediles organizan su trabajo en 10 comisiones. El año pasado presentaron, en total, 219 proyectos de ordenanza. Y en lo que va de 2026 ya llevan 50 proyectos de ordenanza, de los cuales 18 son de autoría del Departamento Ejecutivo Municipal.

El ranking de concejales según la presentación de proyectos es el siguiente:

Minni, Luisina (P): 15 proyectos

Facello, Fernanda (PJ): 11 proyectos

Farías, Susana (PJ): 9 proyectos

Quinodoz, Fernando (PJ): 8 proyectos

Gómez Tutau, Emiliano (PJ): 7 proyectos

Toso, Rosana (JxER): 6 proyectos

Elizar, Sergio (PJ): 6 proyectos

Donadío, Pablo (JxER): 5 proyectos

Míguez, Máximo (PJ): 5 proyectos

Ruberto, Ana (PJ): 5 proyectos

Campos, Silvia (JxER): 3 proyectos

Rodríguez Paulín, Maximiliano (JxER): 3 proyectos

Todoni, Romina (LLA): 1 proyecto

Norberto Jacob (Libertad y Progreso): 1 proyecto (**)

Fabián Carbajal (JxER): no presentó ningún proyecto en 2026

Al momento de la respuesta a este pedido de informes se habían realizado 10 sesiones este año, a las cuales tuvieron asistencia perfecta Campos, Rodríguez Paulín, Elizar, Facello, Míguez, Minni, Quinodoz, Ruberto y Toso.

Carbajal y Todoni faltaron a 3 de las 10 sesiones, Farías y Gómez Tutau a 2 y Donadío se ausentó en una.

Ahorros en distintos rubros

En la respuesta al pedido de información pública se incluyó información respecto a ahorros en distintos rubros logrados en la actual gestión.

Por ejemplo, se redujeron las fotocopias en un 21 por ciento; se paso a consumir de 17 a 14 resmas por mes; y se retiraron 8 dispensers de agua que fueron suplantados por equipos fijos conectados a la red, lo que redujo costos en un 32 por ciento.

También se dotó de enseres de cocina a la Mayordomía del HCD para la preparación de alimentos para actividades institucionales y del Concejo Deliberante Juvenil, achicando a la mitad los gastos en servicios de catering. Asimismo, se compró un sistema de audio y video para el Salón Mariano Moreno y se dejó de contratar en ese rubro.

(*) Desde el cuerpo se aclaró que los últimos datos disponibles de la escala salarial corresponden al mes de mayo porque es información que brinda el Departamento Ejecutivo y que la del HCD se actualiza más tarde que el resto. Y que lo que se liquida en función de la antigüedad también lo hace el Departamento Ejecutivo, por lo que en el Concejo Deliberante no se cuenta con la información detallada.

(**) El edil Jacob juró el 11 de agosto tras el fallecimiento de Darío Báez.