Crisis del PAMI en Concordia: jubilados piden la Banca del Pueblo para visibilizar la dramática situación

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia presentó este lunes por la mañana una solicitud ante el Concejo Deliberante para hacer uso de la Banca del Pueblo, con el objetivo de exponer la situación que afecta a miles de afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en esa ciudad.

El pedido fue dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, y plantea como principal motivo la falta de cobertura de atención médica e internación para aproximadamente 15 mil afiliados al PAMI, publicó Diario Junio.

Según expresaron en la nota, la problemática se originó a partir de la rescisión del convenio de atención que mantenía el Sanatorio Concordia, situación que, de acuerdo con la organización, dejó a numerosos jubilados y pensionados sin una cobertura adecuada.

Desde la Mesa Coordinadora señalaron que buscan utilizar la Banca del Pueblo como espacio institucional para plantear la problemática ante los concejales y solicitar respuestas.

Ramón Cabrera, integrante de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, indicó esta mañana, posterior a la presentación que quieren alertar sobre la situación de los afiliados al PAMI en Concordia y la zona de influencia. Los hospitales públicos de la región tienen 20.000 cápitas. “A los 5.000 que tenían anteriormente hoy se suman 15.000 más”, mencionó.

El referente de la Mesa dijo que quieren saber qué medidas va a adoptar el gobierno de la provincia. De la misma forma, remarcó que solicitarán que se declare la emergencia sanitaria en Concordia. “Queremos que la Provincia tome medidas, que la Nación tome medidas y que nadie se haga el distraído porque, de otra manera, se está arrojando al vacío a miles de beneficiarios del PAMI”, indicó.