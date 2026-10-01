Cáceres: “Si Rosario quiere reelegir en Paraná, tenemos altas chances de sostener la ciudad para el peronismo”

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, valoró la inauguración del Paseo Puerta del Sol en la zona del Arroyo Las Viejas y el balneario Thompson. Por otra parte, analizó el armado político del peronismo provincial y nacional de cara a las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cáceres valoró que “la importancia de la obra está dada por su magnitud, es una obra sumamente importante para la ciudad de Paraná, que nos permitió recuperar la playa más importante de la región, que tiene un prototipo y un diseño hecho por profesionales de la ciudad, una solución hidráulica diseñada para el caso puntual que teníamos allí los paranaenses, que era una problemática de muchísimo tiempo, pero además también por lo que implica ideológicamente, porque es un abordaje integral. Si uno se para en la obra, hacia la izquierda se ven barrios populares, por momentos marginales, sin servicio, sin asistencia del Estado, y enfrente de esa realidad se ve una zona de las más pujantes de Paraná, con mucha infraestructura social, con predios de clubes muy importantes de la ciudad, con el albergue del túnel, y hacer una obra que integre todo eso, que pueda generar un ida y vuelta y que haya una integración social realmente profunda, la verdad que eso nos identifica como gestión, identifica que es lo que queremos plantar en el modelo de gestión que llevamos adelante en Paraná y recuperando el espacio público con muchos recursos”.

Recordó que “esa obra había empezado en la gestión del exintendente Adán Bahl con financiamiento nacional que llegó hasta un 40% de su realización, luego el Estado Nacional decidió no continuar y con una gestión austera y con un buen manejo de los presupuestos el municipio la encaró nuevamente y ayer la terminamos”. “En primer lugar, es importante por la magnitud de la obra; en segundo lugar, por lo que significa este tipo de obra y en tercer lugar para contrastar lo que un Estado Nacional que acompaña a los gobiernos municipales puede lograr y qué pasa cuando desafectan recursos y cuando dejan de acompañarte”, resumió.

En ese marco, destacó el acompañamiento de “la Liga de Intendentes Justicialistas que viene trabajando muy bien, vienen haciendo reclamos al gobierno provincial, al gobierno nacional, vienen compartiendo experiencia, y esto era un poco la síntesis de mostrar un modelo de gestión que se ocupa y que se preocupa por los problemas reales, que no todo puede depender del mercado, porque en este sector, ¿qué privado iba a invertir una obra esperando qué ganancias?”. “Por ese sentido vinieron 10 intendentes de distintos puntos de la provincia, funcionarios que estuvieron en el gobierno nacional como Gabriel Katopodis y el mismo Enrique Cresto que fueron parte también de las gestiones de esa obra, y para nosotros fue muy importante poder compartirlo con todos porque, en algún punto, somos todos parte de esa realización que le va a traer muchos beneficios no solo a los barrios donde está enclavada la obra, sino a todos los paranaenses”, definió.

Consideró asimismo que la presencia de tantos dirigentes “sin dudas que es mostrar unidad, mostrar fortaleza, mostrar gestión, mostrar que a pesar de que podemos tener matices o pensar distinto en algunos puntos, el objetivo común es contribuir a una reorganización del peronismo para poder presentarle a nuestro pueblo entrerriano una alternativa esperanzadora”. “Sin dudas que esa lectura también corresponde, al margen de que lo profundo era lo otro, era mostrar dos modelos de gestión de lo que implica una gestión que es un gobierno facilitador para el privado, para el que quiere invertir, pero también quien le tiende la mano al que más necesita, y que estas obras, si no hay un Estado de por medio, si no hay un Estado que integre, que genere infraestructura social, es difícil que se lleven adelante, y nuestros vecinos y vecinas necesitan, merecen y corresponde que el Estado esté presente también”, analizó.

Elecciones y definiciones partidarias

Consultado por los movimientos y el armado del peronismo de cara al proceso electoral del año próximo, Cáceres apuntó: “A mí me gusta mostrar la experiencia de lo que pasó en Paraná en el 2023 cuando confluimos en un armado con Rosario (Romero) y con muchos otros sectores, y eso se puede ver bien graficado en nuestro bloque de concejales, que es un bloque muy heterogéneo en cuanto a la participación sectorial, a la visión política, a la visión de cómo administrar el Estado. Pero no solamente nos quedamos con ese armado, sino que fuimos a una interna. El peronismo fue a una interna muy movilizadora en la ciudad de Paraná y después de haber ganado, Rosario tuvo la amplitud de convocar a las otras expresiones del frente para que sean parte de esas elecciones generales, más allá de que uno o dos por mezquindades políticas no se acercaron, fuimos a las generales con todas las expresiones, sumando otras expresiones partidarias de otra simbología, ganamos esas elecciones y después todos, en mayor o menor medida, confluyeron en la conducción de la gestión con un modelo que es sumamente ponderado. Creo que eso tiene que servir como ejemplo de lo que viene en un peronismo en Entre Ríos y a nivel nacional que no tiene una conducción única, aunque tenemos por allí cierta dispersión”.

“No tengo dudas de que la columna vertebral del armado provincial van a ser nuestros intendentes porque tenemos gestiones muy buenas a pesar del contexto económico, social, político. El peronismo tiene gestiones muy buenas para mostrar y tiene la territorialidad que eso conlleva también, y a eso hay que anexarle lo que hacen nuestros legisladores provinciales, nacionales, la estructura orgánica del Partido Justicialista, el Consejo Provincial, el Consejo Departamental, las Unidades Básicas y el sinfín de organizaciones y agrupaciones que le dan vida a nuestro movimiento, porque no es casualidad que quienes paran una olla en un comedor comunitario o en un merendero son compañeras y compañeros que sienten y piensan la política como nosotros. No es casualidad que, en la mayoría de los clubes de la ciudad de Paraná, fundamentalmente los clubes de barrio, son compañeras o compañeros quienes emprenden la labor de sostener instituciones intermedias con el fin de contener a nuestros gurises y gurisas. No es casualidad que en la mayoría de los gremios sean compañeros o compañeras quienes defienden los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos comunidad, nos falta organización, pero creo que en estos meses hemos empezado a encontrar un camino que va a llevar a la reconstrucción del peronismo y a proponerle algo a la ciudadanía que sea superador a este modelo de ajuste, de insensibilidad”, graficó.

En ese marco, dijo sentirse “muy esperanzado con eso” y planteó que “la unidad siempre debe ser un fin, pero la unidad se puede dar a través del consenso o a través de elecciones internas”.

Bien, mencionaste 2023, hay un escenario que se presentó en aquel entonces que era un intendente del justicialismo en la ciudad de Paraná con una gestión buena que mostrar que decidió competir a nivel provincial y no tuvo un buen resultado. Es similar al escenario que se le presenta a la doctora Romero ahora. Hay muchos que dicen, bueno, la gestión de la ciudad puede exportarse a la cuestión provincial. No me va a mentir, me va a decir que no hablan de estas cosas en el ámbito de la gestión municipal. Al menos quiero saber su opinión respecto a eso.

Respecto de la expectativa que podría tener Rosario Romero para lanzar una candidatura a la Gobernación, tal como hizo Bahl tras su gestión en el municipio de Paraná, Cáceres evaluó que “a Bahl le fue bien en la ciudad, pero Paraná es una ciudad compleja y nadie ha podido reelegir en la ciudad. Quien tenía mayor potencialidad para eso fue el exintendente Bahl que fue nuestro candidato a gobernador y por eso no se presentó en la ciudad, pero yo creo que hubiera reelegido muy fácilmente. Y en esta oportunidad creo que la imagen de Rosario y la de la gestión es muy bien valorada en la ciudad y si su determinación es reelegir en la ciudad, creo que tenemos muy altas chances quienes la acompañamos y conformamos ese frente de gestión y de armado político, de seguir sosteniendo para el peronismo la ciudad de Paraná”.

“Uno entiende que el mayor aporte hoy en día para el armado provincial es tratar de convocar más espacios, más expresiones, que sin dudas por el miedo y por lo que representa ese otro modelo de gestión que hoy conduce la provincia y el gobierno nacional, se van a arrimar y tratar de cerrar Paraná, tratar de cerrar el Departamento, sin mezquindades. Estoy convencido que la intendenta y quienes la acompañamos por ambiciones personales o por ambiciones sectoriales no vamos a poner en riesgo nuestra contribución a la provincia y si eso tiene que ejemplificarse y llevarse adelante reteniendo la ciudad, sin duda que ahí nos van a encontrar”, aseguró.

Respecto de la puja por la Gobernación y los posibles candidatos, admitió: “Porque soy de Paraná, porque milito acá, porque conozco nuestra realidad y por todas las experiencias últimas que hemos tenido, me gustaría que sea una compañera o un compañero de Paraná”. De todos modos, aclaró: “Nosotros no vamos a anteponer ambiciones individuales o sectoriales en función de una construcción provincial; después hay muchos compañeros y compañeras con muy buenos perfiles en la provincia que pueden ser candidatos. La verdad que no me gustaría tirar un nombre ahora, pero sí tenemos muy buenos perfiles, muy buenos cuadros políticos para que puedan ser una opción, pero anteponer un nombre, me parece que no es el momento y no corresponde”.

“El Partido Justicialista viene desarrollando actividades junto a muchos cuadros técnicos de distintos puntos de la provincia en la conformación de una propuesta y una plataforma de gobierno. Eso tiene que terminar de concluirse, tenemos que ponernos todos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer cuando volvamos a la provincia, algo para ofrecerle al sector productivo, algo para ofrecerle a quienes defienden los derechos de los trabajadores, algo para ofrecerles a aquellos sectores que han sido excluidos en este proceso de modelo de ajuste de Milei y de Frigerio. Creo que primero tenemos que mostrar qué es lo que queremos hacer y luego poner los nombres en cada uno de los casilleros, y si no hay unidad por consenso tendrá que haber una interna, pero obviamente una interna saludable, donde se ponga buena voluntad y buena leche para que sea constructiva y movilizadora al peronismo, y podamos confluir todo en una expresión para las elecciones generales”, planteó.

Respecto de lo nacional, el viceintendente paranaense admitió: “A mí me gusta Axel, lo acompañé en Avellaneda en el Plenario Federal, ya en el 2024 empecé a tener contacto con gente de su entorno, pero en aquel momento era para desearle suerte y darle acompañamiento porque ya se veía toda una maquinaria comunicacional de los medios concentrados donde lo atacan permanentemente, lo desacreditan, deslegitiman, ponen muchas contradicciones en el debate público respecto a su accionar en la gestión provincial en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que a Axel me contiene desde los hechos, veo un gobernador que viene resistiendo con mucha dignidad a lo que es el desastre de Milei y que apuesta a la educación, apuesta a la salud, apuesta a la seguridad, a la obra pública y lo hace con políticas públicas”.

“Me da envidia, me encantaría tener un gobernador que se plante y contraste las cosas que entienden que están mal, pero que sin embargo también genera política, que inaugura escuelas, que inaugura centros de salud, hospitales, sedes universitarias, que habla de los derechos de la mayoría, pero también abraza a aquellas minorías invisibilizadas. La verdad que a mí me contiene desde los hechos y además también desde un perfil que habla de producción, de industrialización, de trabajo, que habla de los derechos de los trabajadores. Eso quiero para mi provincia y si ese modelo de gestión que hoy lleva adelante Axel en la provincia de Buenos Aires lo puede replicar en el país y se puede plantar un modelo similar en la provincia de Entre Ríos, la verdad que me contiene. Y en cuanto a la interna, hoy Axel es el único que ha manifestado intenciones de querer ser”, aseveró.

Sobre la interna con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, advirtió: “Nunca lo he escuchado a Axel entrar en esa disyuntiva, al contrario, cada vez que él tiene la posibilidad, la abraza en su discurso siempre a Cristina, habla de la injusticia que está viviendo, en Avellaneda tuvo manifestaciones a favor de ella, y la verdad que eso a mí también me contiene porque es una persona que ha demostrado una generosidad y una intención de reconocer a Cristina, como lo hago yo porque yo también soy un militante de Cristina sin ser kirchnerista porque reivindico los gobiernos de Néstor y de Cristina porque fue la primavera peronista que yo viví por una cuestión generacional”.

“De todos modos, también entiendo que hay ciclos y en ese sentido hoy Axel es quien gobierna el distrito electoral más importante del país, quien tiene para mostrar una gestión, quien tiene estructura y creo que deberíamos confluir en esa opción. Y si no, también está la posibilidad de las PASO, y si se quitaran las PASO el peronismo nacional tendrá que ver la posibilidad de dirimir sus candidatos. No hay que tenerle miedo a la disputa interna y quien gane conduce y el que pierde acompaña”, concluyó.