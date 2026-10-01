Luciano Lell: "Frigerio está en una especie de servilismo con el gobierno nacional de Milei"

Un grupo de dirigentes peronistas de distintas localidades del departamento Paraná Campaña se organiza bajo el nombre Acción por Paraná Campaña con un objetivo explícito: prepararse para el regreso del justicialismo al gobierno provincial. "Eso entendemos que efectivamente va a suceder", afirmó Luciano Lell, uno de sus integrantes.

Abogado, de 40 años, Lell fue candidato a intendente de Crespo por el justicialismo en 2023. "Ganamos la interna y después perdimos en las generales", recordó en diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza. También integra la agrupación Pancho Ramírez.

Qué es Acción por Paraná Campaña

El espacio reúne a referentes de localidades como María Grande, San Benito, Sauce Montrull, Oro Verde, Hasenkamp, Gobernador Etchevehere, María Luisa, Viale, Villa Urquiza, Tabossi, El Palenque, El Quebracho, Hernandarias y Crespo.

Según Lell, nació como respuesta a la derrota de 2023. "Después de las elecciones del 23 sentimos que había quedado un poco la tierra arrasada. Veíamos que existía una falta de conducción dentro del justicialismo, creemos que eso se sigue dando", explicó. Aunque aclaró que esa conducción "quizás no sea la típica forma de conducción que antes se pensaba unipersonal".

El dirigente destacó el peso del departamento, que definió como "el tercer distrito en términos de importancia dentro de la provincia" por su población. Los integrantes, dijo, son dirigentes que fueron candidatos y comparten "un espectro generacional". Su propósito es "empezar a formarnos" para "estar preparados de la mejor manera y poder ofrecer al pueblo una nueva forma de gobernar y una nueva planificación".

Por qué creen que el peronismo volverá

Lell admitió que la imagen de Rogelio Frigerio se mantiene fuerte: "Esta lectura que hacés de la imagen del actual gobernador me parece que sí es correcta, nosotros también lo entendemos así". Pero anticipó un desgaste por la situación nacional.

"Hay muchas situaciones que se están dando en la política nacional que indefectiblemente van a afectar al gobierno provincial, por el hecho de que el gobernador está básicamente casi en una especie de servilismo con el gobierno nacional de Milei", sostuvo.

Mencionó decisiones "sumamente complejas en términos de educación, en términos de cómo se está destruyendo la industria". "Eso va a repercutir en la provincia de Entre Ríos indefectiblemente, y nosotros entendemos que el pueblo va a buscar otra opción", agregó.

La agenda: producción, trabajo, educación y salud mental

Para Lell, la oferta electoral del peronismo debe responder "hacia dónde queremos ir". "El futuro tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con una reforma también educativa muy fuerte que hay que hacer", planteó.

En el último encuentro de la agrupación, realizado en Tabossi, se abordó la emergencia en salud mental y la problemática del suicidio. Lell señaló que Entre Ríos sería "por ahí" la provincia con la mayor tasa de suicidio del país.

"Creemos que el gobierno provincial esas cosas las está ocultando o está haciendo maquillaje", acusó.

Autocrítica: "Ha sido autoflagelante"

Consultado sobre si el peronismo hizo una autocrítica suficiente de las gestiones que precedieron al triunfo de Frigerio, Lell respondió que se hizo "internamente" y que "incluso ha llegado a ser excesiva y ha sido autoflagelante en algún punto".

Para el dirigente, la derrota se explica en un clima más amplio. "Esa es la razón por la cual ganó Milei, indefectiblemente: un descreímiento de la política, hay un descreímiento de las instituciones", sostuvo, y aclaró que es un fenómeno también internacional.

El desafío, dijo, es "pensar realmente cuál es el modelo de provincia que queremos y cómo se va a insertar en el modelo de nación". Advirtió contra un esquema "puramente extractivista", en el que algunas provincias se enriquezcan con hidrocarburos o litio mientras el resto se dedica a "exportar y generar dólares y destruir la clase media, que es lo que está sucediendo".

"La clase media es para mí identitaria de la Argentina, es algo identitario del peronismo, la movilidad social", afirmó. Y concluyó: "Tenemos que ofertarle al pueblo otra cosa diferente a lo que hicimos en las últimas gestiones".

Recomponer el vínculo con el campo

Lell reconoció una deuda pendiente del peronismo en un departamento de perfil agropecuario. "El peronismo ha tenido un cierto inconveniente en el diálogo, por ejemplo, con el campo, y en nuestro departamento particularmente el campo es fundamental", admitió.

El dirigente ubicó el origen de esa ruptura en el conflicto por la Resolución 125. "Se generó en aquella famosa 125 un despiole tremendo. Hay que restablecer ese diálogo", planteó. El objetivo, dijo, es "volver a mostrar cuáles son nuestras intenciones reales".

Sin nombres ni línea en la interna nacional

Sobre candidaturas, Lell fue tajante: en las reuniones "todavía no hay algunas definiciones" y el tema "no parece todavía relevante". Lo prioritario, dijo, es definir "qué sistema productivo pensamos para el futuro".

Tampoco hay posición en la disputa nacional entre quienes se alinean con Axel Kicillof y con Cristina Fernández de Kirchner. "Por el momento, la agrupación no tiene una línea que adopte", aclaró. Para Lell, esas discusiones "hay que darlas más allá de los nombres", como el debate sobre la apertura a las importaciones chinas y el futuro de la industria nacional.

Su lectura personal: "degradación" del Gobierno nacional

A título personal, y aclarando que no hablaba en nombre de la agrupación, Lell dijo ver "una degradación muy fuerte del gobierno nacional". Señaló que un reciente fallo de la Corte Suprema le dio a la oposición "la posibilidad de tirar abajo el DNU del 2023".

Calificó a ese decreto como "realmente terrible", porque "ha tocado diferentes fibras de todo el sistema jurídico argentino". "Si la oposición logra los votos necesarios, eso va a ser muy importante", sostuvo.

Crespo: "No cierro la puerta"

Sobre una nueva candidatura a intendente de Crespo, Lell dejó abierta la posibilidad. "Estamos hablando con los compañeros, queremos tener la mejor opción posible para la ciudad. No cierro la puerta tampoco, pero hay compañeros muy valiosos en la ciudad", dijo.

El dirigente defendió una estrategia de frentes amplios en todos los niveles. "Hay que buscar una idea aperturista. El peronismo solo no puede", afirmó. Y recordó que "los frentes siempre se hicieron en el peronismo".