Walser gestionó oportunidades de formación universitaria para los jóvenes colonenses

Con el claro objetivo de seguir generando oportunidades de formación y empleo para los jóvenes de la ciudad, el intendente de Colón, José Luis Walser, desarrolló este martes una jornada de gestiones en Concepción del Uruguay, donde se reunió con autoridades de la UTN, UADER y del Polo Tecnológico “La Nube”.

“Seguimos trabajando para generar nuevas oportunidades académicas y universitarias para los jóvenes colonenses”, destacó Walser al cierre de la recorrida.

En la sede de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde fueron recibidos por su Decano, Martín Herlax.En ese marco, se avanzó en el acuerdo para la implementación de una nueva tecnicatura en Colón que será anunciada próximamente y que responde a la demanda del sector productivo local.

Articulación con la UADER por diplomaturas y tecnicaturas

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) - Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT). Allí, junto a su equipo de gestión, Walser acordó trabajar en el diseño de nuevas diplomaturas y tecnicaturas que nazcan directamente de la demanda relevada por la Agencia para el Desarrollo, tanto entre los jóvenes como en las distintas empresas de la zona.

“Con UADER vamos a trabajar en tecnicaturas y diplomaturas que hacen a una demanda de nuestros jóvenes que relevamos desde la Agencia, y para el desarrollo de nuestras distintas empresas”, explicó.

Convenio tecnológico con “La Nube” para replicar el modelo en Colón

La agenda finalizó con la visita a “La Nube – Polo Tecnológico de Concepción del Uruguay”, un espacio de innovación, coworking y formación en economía del conocimiento.

En ese lugar, el Intendente y las autoridades de La Nube avanzaron en un futuro convenio entre ambas ciudades, a través de la Agencia para el Desarrollo de Colón y La Nube de Colón.

El objetivo es replicar el modelo y crear también un espacio tecnológico en el Centro para el Desarrollo de Colón, fortaleciendo el ecosistema emprendedor y tecnológico local. “Es el Centro Tecnológico de Concepción del Uruguay con quien vamos a conveniar a partir de la Agencia para el Desarrollo y la Nube de Colón, para tener también un espacio tecnológico en nuestro Centro para el Desarrollo de Colón”, sostuvo Walser.

Y concluyó: “Tenemos el claro objetivo de acercarle a nuestros jóvenes colonenses oportunidades universitarias para que después puedan insertarse en el desarrollo que estamos construyendo en Colón”.

La comitiva municipal continúa trabajando en nuevas gestiones para ampliar la oferta educativa de nivel superior en la ciudad, entendiendo a la educación como eje central del desarrollo productivo e industrial.