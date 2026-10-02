Concepción del Uruguay: trabajan en un espacio que integre homenajes y memoria a la gesta de Malvinas

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió en su despacho a Veteranos de la Guerra de Malvinas, en un encuentro en el que se abordaron distintos proyectos vinculados con la preservación de la memoria, la historia y el reconocimiento permanente a quienes participaron de la gesta de 1982.

Durante la reunión se puso especialmente en valor el trabajo que desde hace casi dos décadas desarrolla la Sala Evocativa “Daniel Sírtori”, un espacio que constituye un importante ámbito educativo y de transmisión de la historia de Malvinas para las nuevas generaciones. La Sala cumplirá 20 años el próximo año, consolidándose como un lugar de referencia para conocer y mantener viva la memoria de los veteranos y de los caídos en la guerra.

Uno de los principales temas analizados fue el proyecto para trasladar la Sala Evocativa y conformar el Museo de Malvinas en dependencias municipales ubicadas frente al Cementerio, junto a la Oficina de Turismo de bulevar Sansoni y Galarza. La iniciativa apunta a conformar allí un espacio integral destinado a la memoria de Malvinas, articulando distintos elementos que ya forman parte del patrimonio y del homenaje de la ciudad.

En ese sector se integrarán el Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas, ubicado frente al Cementerio, el mural alusivo a la gesta y una nueva etapa del propio Monumento que se encuentra proyectada, con el objetivo de dar continuidad y mayor alcance al reconocimiento que Concepción del Uruguay sostiene hacia sus veteranos y hacia quienes dejaron su vida en las islas.

La propuesta permitirá, además, fortalecer el carácter educativo y cultural del espacio, generando mejores condiciones para recibir a instituciones educativas, delegaciones y vecinos interesados en conocer la historia de Malvinas desde una perspectiva local y a través del testimonio y el patrimonio construido por la comunidad.