Daniel Ruberto fue reelecto con una amplia mayoría al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Daniel Ruberto fue ratificado en las urnas de manera holgada y junto a María Eugenia Velásquez conducirá Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná por el período 2026-2030.

La democracia sindical volvió a expresarse este viernes 2 de octubre en las urnas del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. Desde las 8 de la mañana y hasta las 21, trabajadoras y trabajadores mercantiles de la capital entrerriana y localidades de su jurisdicción participaron de una elección que ratificó la continuidad de Daniel Ruberto al frente de la organización.

Al cierre del escrutinio, la Lista Verde se impuso con 1.240 votos frente a los 418 obtenidos por la Lista Naranja, un resultado que confirmó el respaldo mayoritario de los afiliados a la actual conducción. De esta manera, Ruberto renovó su mandato como secretario general, acompañado por María Eugenia Velásquez en la subsecretaría general, para el período 2026-2030.

La elección contó con un padrón de 4.539 afiliadas y afiliados en condiciones de votar, integrado por 4.111 trabajadores activos, 379 jubilados y jubiladas y 40 afiliados de la localidad de Cerrito. La participación superó el 40% del padrón, una cifra que adquiere especial significado en un contexto en el que la participación ciudadana y el compromiso con las organizaciones colectivas constituyen desafíos permanentes.

Desde Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde y Cerrito, las empleadas y los empleados de comercio se acercaron a las urnas para expresar su voluntad y ser protagonistas de una jornada que volvió a poner de manifiesto la vida democrática de una de las organizaciones gremiales más importantes de la provincia.

El valor de la confianza

Conocido el resultado, Daniel Ruberto expresó su agradecimiento a quienes acompañaron a la Lista Verde y renovaron su confianza en la conducción.

“El agradecimiento para todas y todos los empleados de comercio por la confianza, por el respaldo una vez más, porque son ustedes y nadie más los artífices y responsables de que uno sea dirigente y siga conduciendo los destinos de nuestro querido Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná”, manifestó.

El dirigente de los mercantiles también hizo referencia al camino recorrido: “Algunas cosas debemos haber hecho bien en estos años para que nos sigan eligiendo”, recordó.

El significado de la elección, más allá de los números, representó una nueva ratificación de la tarea desarrollada por la organización y de un proyecto sindical que buscará profundizar su trabajo durante los próximos cuatro años.

Ruberto -que fue electo por primera vez en 1987-, también destacó especialmente las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral. “Si algo queríamos como oficialismo era que se garantizara la transparencia del proceso electoral. La historia de nuestro gremio está por encima de una elección, y así fue”, señaló.

El dirigente, quien además se desempeña como vicepresidente de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) a nivel nacional, puso en valor la participación de los afiliados, particularmente en tiempos en los que la política y las organizaciones de representación colectiva son objeto de cuestionamientos y estigmatización, se indicó en un comunicado de prensa.

En ese sentido, la jornada electoral dejó una señal concreta: la vida institucional del sindicato se construye con participación, con reglas claras y con el ejercicio pleno del derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes.

Un gesto que también quedó reflejado al finalizar el recuento, cuando integrantes de la Lista Naranja se acercaron para felicitar a Ruberto y a los demás miembros de la Lista Verde por el resultado obtenido. Un reconocimiento que contribuyó a cerrar la jornada en un marco de respeto institucional, donde las diferencias electorales no estuvieron por encima de la historia compartida de la organización.

Un equipo para los próximos cuatro años

La nueva comisión directiva asumirá sus funciones en noviembre y tendrá por delante un mandato de cuatro años. Será la continuidad de un equipo que, según destacó Ruberto, comenzó a incorporar nuevos dirigentes en 2022, con una composición que reúne distintas generaciones, experiencia sindical y una importante presencia de jóvenes.

“Son mujeres y hombres de distintas generaciones, con mucha juventud, que asumieron el rol de dirigentes, trabajando incansablemente por esta organización que es un ejemplo en la ciudad. Es un gran equipo que está siempre a disposición de las empleadas y empleados de comercio de Paraná y de cada localidad en la que tenemos jurisdicción”, manifestó.

Al finalizar la jornada, Ruberto dejó una reflexión que trascendió el resultado electoral y volvió sobre uno de los principios que, según afirmó, definen la identidad del SEC Paraná: la legitimidad de sus representantes nace de la voluntad de sus afiliados, se señaló a través de un comunicado de prensa.

“Somos dirigentes de un gremio profundamente democrático y la responsabilidad que cada uno tiene nos ha sido delegada por la trabajadora y el trabajador de comercio. En el sindicalismo que nosotros creemos y por el que luchamos, los ciclos y la representatividad se agotan cuando los trabajadores lo disponen, así de sencillo”, sostuvo.

Con el resultado ya definido, Daniel Ruberto inicia una nueva etapa al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. Una responsabilidad que, una vez más, encuentra su origen y su razón de ser en la confianza de las trabajadoras y los trabajadores que, con su participación, sostienen la vida democrática de su organización.