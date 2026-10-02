Piedras Blancas reclama a la provincia que se garanticen las guardias nocturnas del centro de salud

El intendente de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida (PJ), volvió a reclamar al Gobierno de Entre Ríos que garantice las guardias nocturnas, de fines de semana y feriados del Centro de Salud Teresa Schreiner de la localidad. "El municipio ya aporta personal y recursos para sostener un establecimiento que depende de la provincia", indicó.

Desde la Municipalidad de Piedras Blancas, Mesquida manifestó nuevamente su preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de no continuar afrontando las guardias nocturnas de enfermería de lunes a viernes y las guardias de 24 horas durante sábados, domingos y feriados.

La medida implica que el Centro de Salud Teresa Schreiner, de dependencia provincial, limite su atención al horario de 7 a 19 horas, se indicó mediante un comunicado de prensa desde el gobierno local en el que se remarcó que el presidente municipal viene reclamando formalmente desde agosto que se mantenga la cobertura existente y que Piedras Blancas no pierda prestaciones sanitarias.

“Somos un municipio chico que hace años acompaña y hace un enorme esfuerzo. Actualmente aportamos tres enfermeras, una administrativa y un chofer de ambulancia a un Centro de Salud que depende de la Provincia. No estamos pidiendo menos: estamos pidiendo que nuestros vecinos conserven la atención que ya tenían”, sostuvo Mesquida.

Desde el municipio remarcaron que la Constitución de Entre Ríos reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la obligación estatal de garantizar el acceso a la salud pública y gratuita y Mesquida sostuvo además que "las diferencias políticas o institucionales no pueden interferir en la atención sanitaria de una comunidad".

“Voy a seguir reclamando ante el gobernador Rogelio Frigerio y ante el Ministerio de Salud las veces que sea necesario. Piedras Blancas necesita recuperar sus guardias y tener la tranquilidad de contar con atención cuando un vecino la necesite”, afirmó.