Por razones de salud, renunció el presidente municipal de María Luisa tras casi siete años de gestión

Luis Pablo Schönfeld renunció de manera indeclinable a la Presidencia Municipal de Aldea María Luisa, luego de seis años y nueve meses al frente de la localidad. El Concejo Deliberante aceptó la dimisión este jueves 1° de octubre y designó a Elisabeth María Celeste Pando para completar el período constitucional hasta diciembre de 2027.

Schönfeld fundamentó su decisión en razones personales y vinculadas con su actual estado de salud, que le impedirían continuar desarrollando las responsabilidades inherentes al cargo.

En la nota presentada ante el cuerpo deliberativo, el ahora exmandatario municipal argumentó “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”.

Los motivos de la renuncia

Según expresó Schönfeld, las circunstancias mencionadas le impedían continuar desempeñando sus funciones con la “dedicación, plenitud y exigencia física e institucional” necesarias para conducir el Departamento Ejecutivo Municipal.

La renuncia tuvo carácter indeclinable y fue tratada y aceptada por el Concejo Deliberante de Aldea María Luisa.

De esta manera, Schönfeld puso fin a una gestión de seis años y nueve meses al frente del municipio.

Luis Pablo Schönfeld

El mensaje de Schönfeld al dejar el cargo

En los últimos párrafos de su presentación, el dirigente agradeció al personal municipal que lo acompañó durante sus años de gestión.

También extendió su reconocimiento a los integrantes del Concejo Deliberante con quienes compartió su período al frente de la localidad.

Asimismo, manifestó su deseo de que pueda concretarse la finalización de lo que calificó como una “Gran Gestión” y expresó sus deseos de prosperidad para toda la comunidad de Aldea María Luisa.

Quién asumió la Presidencia Municipal

Durante la misma sesión en la que fue aceptada la renuncia de Schönfeld, el Concejo Deliberante resolvió que Elisabeth María Celeste Pando asumiera como nueva presidenta municipal.

Pando se desempeñaba hasta ese momento como presidenta del Concejo Deliberante y debió presentar su renuncia a esa función para pasar a conducir el Departamento Ejecutivo Municipal.

La nueva presidenta municipal ejercerá el cargo durante el período restante del actual mandato constitucional, que concluirá en diciembre de 2027.