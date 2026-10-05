Carrere avanza con su precandidatura a intendente de Paraná y se reunió con el concejal Fabián Carbajal

El ingeniero Alejandro Carrere, decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se reunió el viernes 2 de octubre con el concejal radical Fabián Carbajal, del bloque Juntos por Entre Ríos. El encuentro se realizó en la oficina del edil.

Según informaron, la reunión forma parte de una serie de encuentros que Carrere viene manteniendo "de cara a su precandidatura a la intendencia de Paraná" por la Unión Cívica Radical.

Qué se habló en la reunión

Carrere se interiorizó del trabajo del Concejo Deliberante, las políticas públicas municipales, las obras en marcha y el rol que cumple el bloque Juntos por Entre Ríos en la actividad legislativa local.

Ambos dirigentes analizaron distintos escenarios y coincidieron en la necesidad de recuperar el gobierno municipal, con el objetivo de llevar adelante un proyecto de ciudad "que sea del mismo color político que la Provincia". Paraná es gobernada por la peronista Rosario Romero, mientras que la provincia está en manos de Rogelio Frigerio, de Juntos por Entre Ríos.

También coincidieron en impulsar un proyecto de ciudad que "contenga a la ciudadanía e integre a representantes de la UCR". Hicieron, además, un diagnóstico de la situación partidaria y de las distintas gestiones municipales, y plantearon la necesidad de impulsar políticas "que trasciendan en el tiempo".

Por último, analizaron la situación nacional, provincial y local, y coincidieron en el objetivo de recuperar el protagonismo de la UCR en los distintos niveles de gobierno.

Una ronda de reuniones en plena interna radical

El encuentro con Carbajal se suma a otros movimientos recientes de Carrere. A mediados de septiembre, en una entrevista con ANÁLISIS, el decano no descartó competir por la intendencia: "Desde lo personal y pensando en lo que podría ser una proyección a una candidatura, pensando en la ciudad, creo que es una alternativa seductora".

Días después, se reunió con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, quien también aspira a la intendencia de Paraná por la UCR y ya fue lanzado por un sector del partido. En ese encuentro, ambos coincidieron en fortalecer la identidad partidaria y avanzar hacia una candidatura radical competitiva de cara a las alianzas de 2027