Nogoyá celebró el 45° Encuentro Coral y reafirmó su identidad como Capital Provincial del Canto Coral

Durante el último fin de semana, Nogoyá fue nuevamente escenario de una celebración que forma parte de la identidad cultural de la ciudad: el 45° Encuentro Coral. La propuesta reunió a Coros de distintas localidades y permitió disfrutar de distintas jornadas de música, encuentro y camaradería.

Con 45 ediciones realizadas, el Encuentro Coral constituye una de las expresiones culturales de mayor trayectoria de Nogoyá, ciudad reconocida como Capital Provincial del Canto Coral.

La programación contó con la participación de agrupaciones locales y visitantes, entre ellas la Escuela de Canto Coral N.º 3 “Jorge Mockert”, el Coro de Funes, el Coro Polifónico Municipal de Gálvez, agrupaciones provenientes de Santa Fe y los distintos coros que desarrollan su actividad en la ciudad de Nogoyá.

A lo largo del fin de semana, los diferentes escenarios de la ciudad se transformaron en espacios de encuentro para las voces que llegaron desde distintas localidades, generando un intercambio artístico y cultural que trascendió lo estrictamente musical.

La organización y el desarrollo del encuentro estuvieron a cargo de la Asociación de Amigos del Coro Polifónico Municipal de Nogoyá, institución que sostiene y acompaña esta tradición coral y que, año tras año, trabaja para darle continuidad a una celebración que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad.

El encuentro contó además con la participación del intendente Bernardo Schneider, quien acompañó las distintas actividades y destacó la importancia de seguir fortaleciendo aquellas propuestas que forman parte de la identidad de Nogoyá.

Desde la gestión municipal se acompaña y respalda esta actividad, entendiendo que la cultura constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de la comunidad y para proyectar a Nogoyá como una ciudad que recibe, genera encuentros y pone en valor su patrimonio cultural.

La presencia de la Escuela de Canto Coral N.º 3 “Jorge Mockert” también tuvo un significado especial. El trabajo de formación de nuevas generaciones resulta fundamental para garantizar la continuidad de una tradición que lleva décadas de historia y que encuentra en niños y jóvenes nuevos protagonistas.

El 45° Encuentro Coral volvió así a reunir a coreutas, directores, docentes, familias y vecinos en torno a una expresión artística que identifica profundamente a Nogoyá.

Cuatro décadas y media después de aquel primer encuentro, la ciudad continúa cantando. Y cada nueva edición confirma que el canto coral no es solamente una actividad cultural: es parte de la identidad de Nogoyá y una tradición que la comunidad sigue construyendo y transmitiendo de generación en generación.