Rosario Romero: “Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes”

La Municipalidad de Paraná llevó adelante el cierre de “Yo Participo en Comunidad”, una propuesta destinada a promover la participación de estudiantes secundarios en la construcción colectiva de la ciudad. Del encuentro participaron cerca de 300 jóvenes de distintas instituciones educativas, quienes durante la jornada presentaron y trabajaron sobre proyectos vinculados a necesidades e intereses de la comunidad.

La intendenta Rosario Romero quien acompañó la jornada, destacó el compromiso de los estudiantes y explicó el sentido de la iniciativa: “Es un entrenamiento que hacemos desde distintos ámbitos de la Municipalidad sobre las formas por las cuales la juventud puede incorporar ideas de gestión. Que los jóvenes puedan plantear iniciativas sobre algo que demanden; es un modo de entrenarse como ciudadanos”. Y agregó: “Que sepan que las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes y que van a ser tenidas en cuenta en la gestión”.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó el valor de generar espacios de participación desde el Estado local. “Participar es formar parte de un todo. Es justo continuar con estos estímulos desde el Estado local”, sostuvo.

En tanto, la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, explicó que uno de los principales objetivos de “Yo Participo en Comunidad” es que los estudiantes “puedan asumir responsabilidades colectivas y comprobar que sus opiniones tienen incidencia en la construcción de la ciudad”.

Propuestas para transformar la ciudad

Durante la jornada de cierre, los estudiantes trabajaron sobre diez proyectos y participaron de una dinámica inspirada en el formato de vision board. A través de imágenes, palabras e ideas, representaron sus propuestas y reflexionaron sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana en Paraná.

Las iniciativas abordaron temáticas de interés para las juventudes, entre ellas salud, educación, cultura y movilidad urbana, con el objetivo de transformar inquietudes y necesidades en propuestas concretas para la comunidad.

La experiencia también permitió que los propios estudiantes valoraran el espacio de participación generado por el Municipio. Aquiles Albornoz, de la Escuela de Comercio N.º 1, consideró que “este programa es bueno para que tengamos cierta idea sobre lo que podemos hacer y sobre lo que pasa en la ciudad”.

Participación de las escuelas

De la jornada participaron estudiantes de la Escuela N.º 12 “Provincia de Neuquén”, la Escuela Secundaria N.º 36 “Capitán General Justo José de Urquiza”, la Escuela de Educación Técnica N.º 191 “María Reina Inmaculada”, la Escuela Secundaria N.º 48 “Congreso de Oriente”, la Escuela Secundaria N.º 28 “Nuestra Señora de Guadalupe”, la E.E.T. N.º 2 “Almirante Guillermo Brown”, la Escuela N.º 100 “Puerto Nuevo” y la Escuela Secundaria N.º 18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”.

La propuesta busca consolidar estos espacios como instancias de aprendizaje y ejercicio de la ciudadanía, donde las voces de las juventudes puedan convertirse en aportes concretos para pensar y construir la Paraná del presente y del futuro.