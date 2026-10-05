Un sector del peronismo de Concordia busca unidad y renovación de cara a 2027

La agrupación Peronismo Social, referenciada con los dirigentes Eliseo Blanco y Guido Roda, promueve desde Concordia una renovación dirigencial y unidad del espacio político de cara a 2027.

La agrupación nació en el Centro de Empleados de Comercio como una peña y luego pasaron a ser un grupo más numeroso. “Empezamos a compartir ideas con los demás sectores del peronismo. Estamos siendo protagonistas de un anhelo muy profundo que es unir a las diferentes vertientes del justicialismo en Concordia para poder sacar el mejor cuadro político y lograr ser gobierno nuevamente en la ciudad”, dijo Blanco.

Roda, por su parte, expresó: “La gente más humilde votó a Milei; la gente ya no nos cree. Va a ser muy difícil dar vuelta esta actualidad, máxime cuando el oficialismo tiene la billetera. Hay que remarla mucho”.

A través de un comunicado de prensa, Roda consideró que hubo “un mal manejo desde la conducción del PJ” y cuestionó: “Se cerró el partido, no hubo democracia interna y todavía hubo peronistas con cargos de poder que migraron al oficialismo”, enumeró.

“La gente admite que la inflación ha bajado, pero la macro no ha derramado a la micro para nada. Está esperando desde hace tres años y no pasa absolutamente nada”, manifestó el dirigente.

Blanco, por su parte, sostuvo que es importante la diversidad de opiniones en la unidad. “Hubo muchos años de gobierno del justicialismo en la ciudad de Concordia, en la provincia; hubo situaciones económicas que no favorecieron a las listas justicialistas y también había situaciones que veíamos nosotros. El justicialismo se estaba sectorizando y rondaba en determinados nombres y no había una apertura a incorporar nuevos cuadros y, a través de esos cuadros, aprovechar las ideas que podían venir”, analizó.

Blanco puso como ejemplo tres situaciones concretas que generaron un perjuicio económico a la ciudad. Una es la caída del convenio entre el PAMI y el Sanatorio Concordia. La cápita que ya no se asigna al prestador privado no fue a otro centro asistencial. “La retiene el Ministerio de Economía”, puntualizó.

Además, mencionó el dinero que el municipio le paga a la empresa VITSA para la recolección de los residuos en Concordia. Y, por último, la caída de 400 contratos desde que asumió el intendente Francisco Azcué (JxER).

“Es una situación difícil. El municipio y la provincia se abrazan a la causa de Milei: el ajuste, el quitar derechos, el goce con el sufrimiento de los más vulnerables y con un claro mensaje que lo repite el presidente a cada rato: ‘soy el topo que vine a destruir el Estado desde adentro’”. Blanco sostuvo que la juventud debe darse cuenta de que “el sistema actual no va más y que votar a Milei es entregar el país a potencias extranjeras”.

Blanco sostuvo que el peronismo debe unirse para volver a gobernar. “Sin injerencia de gente de la provincia que no es de Concordia. Porque si tomamos como asesores, como padrinos, a dirigentes que perdieron y que no los vemos con buenos ojos como para que lleven una propuesta para triunfar en la provincia de Entre Ríos, creo que no es el camino adecuado”, explicó.

El referente del Peronismo Social dijo que en la fórmula para la gobernación de 2027 debe tener un concordiense. Blanco, en tanto, dijo que hay que traer “a los díscolos, a los que se alejaron”. A su vez, sostuvo que es importante que se conforme un “frente electoral” para recuperar la municipalidad. Pero aclaró que quienes se incorporen deben sumar caudal político y no restar. Sostuvo que el contexto es el de la renovación.

Acerca de la agenda de actividades, los dirigentes comentaron que le propusieron al psicólogo Sergio Brodsky que realice en el Sindicato de Panaderos una charla por la preocupación que genera la cantidad de suicidios en la ciudad. Posteriormente, en la seccional tercera, se dieron cita la mayoría de los referentes del espacio para una reunión. Además hace una semana acudieron a una charla del contador Guillermo Benedetto en la Unión Ferroviaria que organizaron el ex senador Armando Gay y el ex diputado Ángel Giano.

Por último, Blanco dijo que en conjunto con el resto de las agrupaciones del justicialismo tienen previsto traer a la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, hija del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, fallecido en un accidente en 2018.