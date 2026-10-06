En Paraná se dará continuidad a las salitas de 3 años en los espacios de primera infancia municipales

La Municipalidad de Paraná realizó una obra integral de recuperación del Espacio de Primera Infancia de calle Brigadier López en el barrio 3 de Febrero. Los trabajos se hicieron con fondos 100% paranaenses.

Este martes la intendenta Romero recorrió el espacio acompañada por el viceintendente David Cáceres, funcionarios municipales y autoridades del Consejo General de Educación (CGE). “Estamos muy orgullosos de todos los Jardines Maternales Municipales porque hacen que los chicos empiecen un proceso educativo, de socialización, de alimentación saludable y de actividades físicas. Nos enorgullece que esta primera infancia tenga una atención del Estado y de calidad”, valoró la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

En este marco, anunció la continuidad de las salas de 3 años en los 30 Jardines Maternales Municipales. “Si bien hay establecimientos educativos con salas de 3 años, hemos acordado con el Consejo General de Educación la continuidad en nuestros jardines teniendo en cuenta que estos espacios funcionan de 7 a 13 hs, que es un horario que a los padres les viene bien por cuestiones laborales. Quiero dar esa tranquilidad a los papás y mamás que ya están pidiéndonos lugar para el año que viene”, sostuvo.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló que la puesta en valor del jardín consistió fundamentalmente en reestructuración, recomposición de sanitarios y cocina, instalaciones completamente nuevas de agua y electricidad, además se hicieron reparaciones en el techo y se le colocaron cielorrasos nuevos.

“Esta renovación forma parte de un esfuerzo importante con fondos paranaenses para la renovación de tres jardines por año para que puedan brindar un buen servicio a nuestros niños y niñas”, comentó.

Por su parte, Silvia Piedrabuena -directora de Los Jilgueritos-, expresó: “Felices de trabajar en un espacio renovado. Valoramos el esfuerzo de la Municipalidad que sin duda va a influir en la calidad educativa de todos los niños”, destacó.

Por último, Mónica Masetto, vocal de presidencia del CGE, manifestó: “Desde el CGE se apoya a los diferentes jardines maternales de la ciudad, en este caso garantizando la continuidad de las salitas de 3 años. Sabemos que hoy tenemos una baja de natalidad y es una manera también de sostener la matrícula en la provincia en nivel inicial”.