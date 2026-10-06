Paraná: modifican recorridos de seis líneas de colectivos por las obras de calle 25 de Mayo

Este martes 6 de octubre comenzó un nuevo tramo de la obra sobre la acera sur, entre Monte Caseros y 9 de Julio, que continuará progresivamente hasta Hipólito Yrigoyen. Los trabajos abarcarán cinco cuadras y generarán modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, informó que la obra presenta un avance superior al 20% y señaló que "uno de los objetivos es completar este tramo antes de diciembre, para reducir las interferencias con la actividad comercial durante el período de mayor movimiento por las fiestas".

El tránsito de vehículos particulares se mantendrá habilitado, aunque habrá modificaciones sobre el carril destinado al transporte público. Las líneas que circulan por el sector modificarán temporalmente sus recorridos y paradas mientras avancen los trabajos.

Modificación del transporte

El Municipio prevé finalizar antes de diciembre el tramo de obra que afecta a las líneas D, F, G, H1, H2 y P2, con el objetivo de recuperar los recorridos y las paradas habituales durante el período de mayor actividad comercial.

Los plazos estarán sujetos a las condiciones climáticas, debido a que se trata de una obra a cielo abierto. Mientras continúen las tareas, se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones y consultar los canales oficiales.

Desde este martes 6 de octubre, las líneas D, F, G, H1, H2 y P2 modificarán temporalmente sus recorridos:

Línea D (vuelta): en su vuelta, circulará por Córdoba, Alameda, Buenos Aires, Urquiza, Illia y 25 de Mayo, para luego retomar su recorrido habitual.

Línea F (vuelta): circulará por Cervantes, Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Línea G (ida): circulará por Urquiza e Illia, para luego continuar por su recorrido habitual.

Línea H1 (vuelta): circulará por La Paz, Laprida, Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Línea H2 (vuelta): circulará por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires, Urquiza e Illia, para luego retomar su recorrido habitual.

Línea P2 (vuelta): circulará por Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Durante el período de modificación se habilitarán dos paradas provisorias para ascenso y descenso de pasajeros: Urquiza y Plaza 1° de Mayo y Urquiza e Illia.

Las líneas A, B, C, E, L, M y P1 no tendrán modificaciones en sus recorridos.