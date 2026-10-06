Piedras Blancas se quedó sin guardia de noche y fines de semana: "Estamos nivelando para abajo"

Los vecinos de Piedras Blancas ya no tienen atención médica de noche, ni los sábados, domingos y feriados. Desde el 1 de octubre, el centro de salud local volvió al horario de 7 a 19, como funcionaba hace siete años, después de que el Ministerio de Salud de Entre Ríos comunicara que no puede seguir sosteniendo las guardias fuera de ese horario.

"Estamos nivelando para abajo, no nivelando para arriba", cuestionó el intendente Fabricio Gino Mesquida en diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza. El jefe comunal difundió el reclamo el fin de semana a través de un video en redes sociales, pero asegura que hasta ahora no recibió respuesta.

Del convenio de 2022 al recorte de octubre

Cuando Mesquida asumió en 2019, el centro de salud solo atendía de 7 a 19 horas y permanecía cerrado de noche, los fines de semana y los feriados.

En 2022, el municipio firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia para extender la atención a las 24 horas, todos los días. El intendente lo justificó por el perfil de la localidad: "Piedras Blancas es un pueblo turístico, industrial, con minería, con producción avícola, y los vecinos y vecinas necesitan atención médica todo el tiempo".

Desde el 1 de octubre, ese esquema terminó. "El centro de salud volvió, como hace siete años atrás, a atender de siete de la mañana a diecinueve horas", explicó.

El argumento de la Provincia: la "categorización"

Hace aproximadamente un mes, el municipio recibió una nota en la que se le informaba que la Provincia no podía seguir haciéndose cargo de las guardias nocturnas y de fin de semana, ni del servicio de ambulancia en esos horarios. Mesquida se reunió entonces con el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y con la directora de Primer Nivel de Atención, Gladys Garosio.

Según relató, el argumento oficial combina falta de recursos con la categoría del centro de salud. "Lo que me dicen es que es por la categoría del centro de salud, que la categoría es para atención de 7 de la mañana a 19 horas", explicó. Para atender de noche y los fines de semana, el centro debería tener una categoría mayor.

Lo que aporta el municipio

El intendente remarcó que el convenio ya era compartido. El municipio aporta tres enfermeras, un administrativo y un chofer de ambulancia. Además, financió la ampliación de consultorios, tanques de agua, la instalación eléctrica, aportes para medicamentos y cubiertas para la ambulancia.

En la reunión, Mesquida pidió mantener el convenio en las mismas condiciones, "sin tener que afectar más las arcas municipales en estos momentos tan críticos, que tenemos ajustes de todos lados a los gobiernos locales y que la recaudación cada vez es menos, la coparticipación es menos".

"La provincia tranquilamente se puede hacer cargo de cubrir estas guardias de enfermería de lunes a viernes en horario nocturno y sábado, domingo y feriado", sostuvo.

A 30 kilómetros de la guardia más cercana

Sin el centro de salud, los vecinos no tienen alternativas en la localidad. "No hay consultorios privados, no hay médicos que atiendan en horario nocturno", advirtió Mesquida. La atención más cercana está en Hernandarias, a unos 30 kilómetros.

El problema se agrava porque, fuera del horario de atención, tampoco hay ambulancia disponible para trasladar a un paciente. Quien no tenga vehículo deberá pagar un taxi o un remis, o conseguir a alguien que lo lleve.

El intendente enumeró las actividades que se desarrollan justamente en los horarios recortados. Los fines de semana, el club local juega en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña con todas sus categorías, desde primera división hasta los más chicos. En verano, la localidad recibe turistas que van a pescar o a la playa.

Además, "tenemos dos fábricas mineras industriales que trabajan los domingos, tenemos canteras que traen el yeso de abajo de la tierra que trabajan los domingos, tenemos granjas de pollos que trabajan los domingos, tenemos plantas de incubación de pollitos que trabajan los domingos", detalló.

"Y tenemos los vecinos y vecinas que quizás no trabajan un sábado y un domingo, pero se pueden enfermar, se pueden descomponer", agregó.

Sin respuesta tras el reclamo

Pese a la difusión del video, el intendente aseguró que no hubo novedades. "Hasta el momento nada, ni al centro de salud, ni a la municipalidad, ni siquiera un mensaje me han enviado", afirmó.

"Esperemos que haya respuesta pronto, porque (...) los vecinos y vecinas de Piedras Blancas necesitan tener este centro de salud abierto las 24 horas, todas las noches, los sábados, los domingos y los feriados", cerró.