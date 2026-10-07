Fenómeno de El Niño: Frigerio visitó junto a Davico el centro de monitoreo del sistema de alerta temprana

Rogelio Frigerio visitó el Centro de Monitoreo de Gualeguaychú que recientemente amplió el Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca mediante la incorporación de nuevos sensores, para fortalecer el seguimiento de los niveles de agua y mejorar la capacidad de prevención ante eventuales crecidas.

El gobernador, junto al intendente Mauricio Davico, dijo que el de Gualeguaychú "será uno de los centros de monitoreos más importantes de la provincia". Destacó el trabajo que viene realizando Defensa Civil del municipio al que se suman "cuatro sensores de alerta temprana que permiten anticiparnos una semana a posibles crecidas, lo cual nos da tiempo para trabajar preventivamente ante inclemencias del clima".

Luego agregó: "A la naturaleza no le vamos a ganar nunca, pero desde el Estado sí podemos trabajar para minimizar y amortiguar el impacto del Fenómeno El Niño". Y sostuvo que están trabajando con el intendente y el ministro de Seguridad para ponerlo en marcha cuanto antes.

Por su parte, el intendente Davico explicó que la idea es que personal de la provincia venga próximamente a la ciudad a capacitar a quienes van a trabajar en el centro de monitoreo, esa formación se realizará en conjunto con la Policía y agentes municipales. "Es muy importante la capacitación profesional de la Policía de la provincia, que es personal especializado en el tema, para formar al personal municipal", sostuvo Davico, y añadió: "El gobernador fue muy claro, incluso cuando firmamos el convenio, respecto a que esto tenía que concretarse, porque somos una ciudad turística y además por nuestros vecinos".

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, firmó un convenio marco con el municipio de Gualeguaychú para fortalecer el sistema de alerta que ya funciona en la ciudad y ampliar la disponibilidad de información para evaluar posibles escenarios de riesgo hídrico.

Como parte de esta iniciativa, la provincia entregó al municipio cuatro medidores de nivel de agua con tecnología ultrasónica, además de paneles solares, baterías y los componentes necesarios para garantizar su funcionamiento autónomo y la transmisión remota de datos.

Los nuevos equipos serán instalados en Las Piedras, el puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán, incorporando nuevos puntos de medición en distintos sectores de la cuenca. De esta manera, se podrá realizar un seguimiento más preciso de las variaciones en los niveles de agua y contar con información adicional para la toma de decisiones.

La ampliación de la red forma parte de las acciones preventivas que llevan adelante la provincia y el municipio ante posibles eventos hidrometeorológicos y sus efectos sobre la cuenca, particularmente frente a los posibles efectos de El Niño durante los próximos meses.

La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias brindará asistencia técnica para la instalación y configuración de los equipos, su incorporación a la red de monitoreo existente y la capacitación del personal municipal responsable de su operación.