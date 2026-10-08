Autoridades recorrieron la obra de 22 viviendas que la provincia construye en Villa Elisa

Para observar el desarrollo de las 22 viviendas que se construyen en Villa Elisa, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, realizó junto a la intendenta Susana Lambert una recorrida por el grupo habitacional que lleva adelante el organismo provincial.

Al respecto, Schönhals señaló que "seguridad, dignidad, salud y bienestar es lo que adquiere cada familia al cumplir el sueño de tener su vivienda propia. Desde la repartición provincial, se trabaja para que cada vez más habitantes accedan a estos beneficios".

"Queremos construir más hogares para las familias, generar más trabajo para los obreros y, además, fomentar el crecimiento económico de los comercios locales", aseguró. Por último, hizo hincapié en "el compromiso y el esfuerzo de esta gestión de gobierno para llegar a todos los sectores de la sociedad entrerriana, que depositan su confianza y su esperanza en obtener una solución a su necesidad de vivienda".

Los trabajos son ejecutados por la empresa Edico SRL. El proyecto contempla la construcción de 22 viviendas de dos dormitorios, dos de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad o trasplantados.

En cuanto a la ejecución de los trabajos, las viviendas registran un 52,22 por ciento y la infraestructura un 50,05 por ciento. El grupo habitacional se desarrolla en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar.