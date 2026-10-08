El Concejo Deliberante de Colón aprobó un régimen especial para el pago de la Habilitación Turística 2027

Momento en que se logra la aprobación del proyecto vinculado con el Régimen Especial de Exigibilidad y Pago del Derecho de Habilitación Turística 2027.

El Honorable Concejo Deliberante de Colón aprobó este jueves 8 de octubre, mediante el expediente Nº 364/2026, un Régimen Especial de Exigibilidad y Pago del Derecho de Habilitación Turística Municipal correspondiente al período 2027.

La medida establece modificaciones en los plazos y modalidades de pago, pero mantiene sin cambios los importes fijados previamente por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el Decreto DEM Nº 0777/2026, tal como lo solicitaban los prestadores turísticos vinculados con el servicio de alojamiento.

La iniciativa surgió luego de las reuniones mantenidas entre representantes del sector turístico y los concejales, incluida la reunión realizada el pasado 1º de octubre en el recinto del Concejo Deliberante. Entre los planteos formulados por los prestadores se destacó la necesidad de evitar que el pago correspondiente a la habilitación turística 2027 debiera afrontarse durante 2026, en un contexto de dificultades para la actividad.

Tratamiento sobre tablas y constitución en comisión

El expediente ingresó al Concejo Deliberante y, de manera inmediata, el concejal Martín Medina -del bloque 17 de Octubre-, solicitó la palabra para proponer que el Cuerpo se constituyera en comisión.

Este mecanismo permite que la totalidad de los concejales pase a funcionar transitoriamente como comisión para analizar, debatir y dictaminar sobre un proyecto en el mismo momento, evitando los plazos habituales de tratamiento en las comisiones permanentes.

Finalizado ese procedimiento, el Cuerpo retomó su funcionamiento ordinario para someter el proyecto a votación.

El dictamen de mayoría del expediente contó con las firmas de concejales de la UCR, del PJ y La Libertad Avanza. Por su parte, el dictamen de minoría fue suscripto por los concejales de Juntos por Colón, Karen Kuliat, Leonardo Hellmers, Javier Hernán Minatta y Clarisa Benay.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con los votos favorables de los bloques UCR, La Libertad Avanza y 17 de Octubre, mientras que Juntos por Colón votó en contra.

Los importes no se modifican

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza aprobada es que no modifica los valores establecidos por el Ejecutivo Municipal para el Derecho de Habilitación Turística 2027.

El Decreto DEM Nº 0777/2026 había fijado los importes correspondientes a los distintos segmentos y modalidades de pago, incluyendo valores de $84.000, $154.000, $210.000 y $262.500 para las distintas categorías bajo la opción de pago más anticipada, además de los importes correspondientes a las restantes alternativas.

La nueva ordenanza establece que esos valores se mantienen, pero modifica excepcionalmente los plazos en los que podrán ser abonados.

De esta manera, las opciones quedan establecidas de la siguiente forma:

- Opción 1: hasta el 31 de enero de 2027, inclusive, manteniendo el 30% de descuento previsto.

- Opción 2: hasta el 28 de febrero de 2027, inclusive.

- Opción 3: hasta el 31 de marzo de 2027, inclusive.

- Opción 4: hasta el 30 de abril de 2027, inclusive.

La norma aclara expresamente que la extensión de los plazos no implica un incremento de los importes establecidos en el decreto anterior.

Hasta 12 cuotas sin intereses

Otra de las modificaciones incorporadas por el Concejo Deliberante alcanza al régimen de financiación. Para el período 2027, los prestadores podrán optar por cancelar el Derecho de Habilitación Turística mediante un plan de hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses de financiación.

Para acceder a esta modalidad deberán realizar una entrega mínima equivalente al 20% del valor total del derecho, pudiendo financiar el saldo restante en hasta doce cuotas.

De esta manera, se amplía de 6 a 12 cuotas el máximo de financiación que contemplaba el Decreto DEM Nº 0777/2026.

La ordenanza también establece que el Derecho de Habilitación Turística correspondiente al período 2027 será exigible a partir del 1º de enero de 2027. El objetivo es que los prestadores no tengan que afrontar durante 2026 el pago de una obligación correspondiente al período anual de habilitación que comienza en enero próximo.

El texto aprobado deja expresamente establecido que esta disposición no condona el derecho ni modifica su existencia, naturaleza, base de determinación, categorías, requisitos de habilitación, fiscalización u otras obligaciones previstas por la Ordenanza Nº 59/2021.

Asimismo, quienes no hayan abonado el derecho durante 2026 podrán acceder desde el 1º de enero de 2027 al nuevo régimen, sin multas, recargos ni intereses, y sin perder las condiciones y beneficios establecidos por la ordenanza.

Una medida excepcional para la temporada 2027

La norma fundamenta la decisión en la situación que atraviesa actualmente el sector turístico de Colón y en la necesidad de brindar previsibilidad a los prestadores de alojamientos turísticos.

En los considerandos se destaca que representantes del sector plantearon ante el Concejo la necesidad de contar con medidas concretas de alivio y acompañamiento para afrontar la temporada 2027.

El régimen aprobado tendrá carácter excepcional y por única vez, exclusivamente para el período de habilitación correspondiente al año 2027.

En términos concretos, la decisión del Concejo Deliberante no reduce los valores determinados por el Ejecutivo, sino que permite que los prestadores dispongan de mayor tiempo para acceder a las distintas alternativas de pago y amplía las posibilidades de financiación, trasladando la exigibilidad efectiva del derecho al inicio del período 2027.

El proyecto aprobado

La sesión