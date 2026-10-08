Habrá servicio reducido de agua en la zona sur de Paraná por la realización de obras de mantenimiento

La Municipalidad de Paraná informó este jueves por la mañana que se colocará una válvula para regular la presión y optimizar la distribución de agua potable en la zona sur, lo cual puede repercutir en el servicio de agua en los domicilios.

La labor a cargo del personal técnico municipal se inició alrededor de las 8 y se estima que se extenderá hasta el mediodía.

Debido a esta obra, el Municipio anticipó que se restringirá el abastecimiento en las jurisdicciones vecinales de Paracao, General Espejo, 500 Viviendas, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½ y zonas aledañas.

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios de reserva.

El nuevo dispositivo se instala durante la mañana de este jueves, a la salida del centro de distribución Ejército, sobre calle General Espejo. El propósito es “administrar, regular y estabilizar los flujos del suministro en la red pública, y al mismo tiempo preservar la infraestructura sanitaria existente”.

Los trabajos se enmarcan en un “plan de optimización del sistema de distribución de agua potable, que apunta a favorecer un abastecimiento equilibrado en las jurisdicciones de la zona sur de la capital provincial, acorde con las características topográficas y los requerimientos de cada uno de esos sectores”.