La tormenta en Concordia ocasionó voladuras de techos, cortes de energía y destrozos

Cerca de las 22 de este miércoles 7 de octubre, un fuerte temporal de viento y lluvia se desató sobre Concordia.

Luego de varios minutos de ráfagas, hubo un corte de energía eléctrica general que duró algunos minutos en varias zonas y que seguía durante la medianoche en algunos barrios.

Según fotos y videos que concordienses compartieron vía redes sociales y mensajería, hubo voladuras de techos en varios barrios. Uno de los lugares afectados fue el Centro de Salud Integral de la Familia y los Niños (CESIFAN), ubicado sobre calle Ituzaingó entre San Martín y A. Del Valle. También había chapas sobre las calles y los cables en la zona céntrica.

En el Club Salto Grande la cantina resultó gravemente afectada. Parte del techo voló y los vidrios del lugar se rompieron. Además, en el Tiro Federal, ubicado en la zona sur de la ciudad, el viento volteó parte del muro, postes y voló chapas, consignó El Entre Ríos. También semáforos sufrieron daños. Uno de los que están ubicados en la esquina de Concejal Veiga y 11 de noviembre fue arrancado, pero seguía funcionando.

Integrantes de distintas reparticiones municipales trabajaban para atender la demanda de vecinos de distintos barrios. Pasada la medianoche todavía no había reportes oficiales sobre los daños ocasionados.