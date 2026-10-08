Pesar por el fallecimiento del abogado y exdirigente de izquierda José “Copete” Ormache

El abogado y dirigente de izquierda José Eduardo “Copete” Ormache falleció este jueves en Paraná a los 78 años. Se encontraba internado en una clínica de la capital entrerriana.

Ormache fue un reconocido dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Cuando era estudiante de la carrera de Derecho, en 1975, fue preso político durante el gobierno de Isabel Perón. Estuvo detenido en Gualeguaychú durante un año y diez meses, hasta julio de 1977.

Empleado del Poder Judicial, se reincorporó a su trabajo en Tribunales luego de su detención ilegitima, se recibió de abogado y allí se desempeñó hasta su jubilación, en 2006. Su militancia política continuó de manera activa durante muchos años en el Partido Intransigente (PI).

Ormache fue esposo de de la la intendenta de Paraná, Rosario Romero y luego estuvo casado con la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak. Más adelante, compartió dos décadas de vida con la abogada y defensora oficial María Fernanda Álvarez.

El fallecimiento de Ormache se produjo pasada la medianoche en el Sanatorio La Entrerriana en la capital provincial. Sus restos no serán velados. El entierro está programado para este jueves a las 16 en el Cementerio Solar del Río. El cortejo partirá desde Sasfer (Urquiza 431) a las 15.30.