Flotante de Hernandarias: 68 días cerrado y sin fecha de reapertura: "Estoy pidiendo para trabajar

El flotante de Hernandarias acumula 68 días cerrado y su concesionario, Walter Carballo, sigue sin una respuesta concreta sobre la reapertura. Según le informaron, la empresa a cargo de la refacción del flotador, la parte más dañada de la estructura, habría terminado los trabajos el miércoles. Pero el acceso continúa cerrado.

"Seguimos esperando que alguien nos diga, nos dé una fecha exacta de apertura, que es simplemente volver a trabajar", reclamó. Y agregó que, en un contexto económico complejo, resulta "ilógico" que alguien quiera volver a trabajar y no se lo permitan.

Carballo volvió a plantear el reclamo en Un martillo para darle forma, por Radio Plaza. Allí reconoció que el daño lo provocó la tormenta, "efectos naturales, que uno contra eso no puede". Pero cuestionó que no haya "un plan B": "El municipio, de alguna manera, nos tiene que asegurar el acceso a nosotros, como concesionarios, y por ende para que la gente pueda acceder al lugar".

Qué falta para reabrir

Para Carballo, lo que resta es concreto: "Lo que falta realmente es que pongan el flotador, que pongan la pasarela y que nos liberen el acceso para poder empezar a trabajar".

Sin embargo, nadie le comunicó cuándo ocurrirá. El concesionario contó que se acercó a la Municipalidad y esperó casi 40 minutos para consultar por la situación. "La verdad, nadie se acercó, nadie me dijo nada", relató.

Aseguró que tiene contacto con el intendente y con el secretario de Obras Públicas, pero que solo recibió algunos mensajes de WhatsApp "que no satisfacen". "No te dicen 'che, mirá, el lunes abrí, el martes abrí, el viernes abrí'. No te dan nada concreto", señaló.

Los puestos de trabajo en riesgo

El cierre afecta directamente al equipo del comedor. En temporada baja trabajan seis personas, entre cocina, mozos, bacheo y limpieza. En temporada alta, el plantel llega a 14.

"Lamentablemente hoy se ven afectados tanto como nosotros", lamentó Carballo. Explicó que cuenta con un pequeño autoservicio que le permite subsistir, pero "no me da la capacidad para poder traerlos a los chicos para que trabajen al menos este tiempo con nosotros". "Entra en cierta desesperación", admitió.

El cierre se suma a una temporada baja que ya había sido difícil, con un invierno "bastante complicado", el frío y el Mundial, que hizo que mucha gente se quedara en su casa.

La ayuda que nunca llegó

Carballo recordó que hace unos dos meses ya había intentado anticiparse a esta situación. "No era pedir que me regalen, simplemente que nos ayuden, que nos den algún tipo de crédito, de préstamo, llámalo como quieras", explicó. La idea era devolverlo en cuotas o con un plan de pago una vez que se retomara la actividad.

"La verdad, no he conseguido nada", afirmó. Y apuntó contra el discurso oficial: "Sigo la página del señor gobernador, que veo que por ahí anda por diferentes lugares predicando el trabajo, predicando a las empresas con el famoso RIGI. Y, sin embargo, yo estoy pidiendo para trabajar, estoy pidiendo una ayuda para no fundirme, literalmente, para no cerrar las puertas del flotante".

Un atractivo turístico sin abrir

El flotante es uno de los pocos espacios gastronómicos de la zona y, según Carballo, el único sobre la superficie del río. Durante el cierre, las consultas no dejaron de llegar. "La gente que quiere venir a comer: 'che, ¿cuándo están?, ¿cuándo vuelven?'", contó.

Incluso hubo visitantes que llegaron sin consultar y "se ha encontrado con el lugar cerrado". Para el concesionario, cada día de espera suma complicaciones.

"Uno no quiere originar ningún tipo de inconveniente ni nada, simplemente estoy diciendo lo que está sucediendo", cerró. "Es trabajar, no es hacer otra cosa".