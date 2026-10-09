Irregularidades en obras en Basavilbaso: la Justicia sobreseyó a imputados sin esclarecer lo denunciado

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó el sobreseimiento de un empresario y dos ingenieros imputados por presuntas irregularidades en obras públicas ocurridas en la gestión del exintendente de Basavilbaso, Silvio Valenzuela (PJ). El alto cuerpo decretó la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido sin actividad en el legajo. La resolución, que contradice criterios adoptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impide la realización de un juicio oral y público y deja sin esclarecer los hechos denunciados por Gustavo Hein (JxER) cuando asumió al frente del gobierno local.

La investigación comenzó en marzo de 2016. Tres meses antes, a 20 días de asumir la Intendencia de la localidad, el actual presidente de la Cámara de Diputados había expuesto ante la prensa fuertes cuestionamientos a la gestión de su antecesor.

Particularmente, según recordó FM Riel, Hein apuntó contra Mariano Verbauvede, que se había desempeñado como secretario de Obras y Servicios Públicos, y señaló irregularidades en obras de viviendas rurales y también en la ejecución de las cloacas del barrio Estrada de Basavilbaso, en el marco del programa nacional Más Cerca y con intervención del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

El 11 de marzo de 2016 se produjo la apertura formal del legajo por la actuación de oficio de la fiscal Melisa Ríos. Horas después, Hein formalizó una denuncia. El expediente acumuló pruebas y fueron imputados también el empresario Oscar Pereyra, que falleció el año pasado, y los ingenieros Silvio Vallejo, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola.

En 2017 se produjeron las declaraciones de los imputados. Según las defensas, luego la causa ingresó en un proceso en el que se sucedieron distintos períodos de varios meses de inactividad. Recién en abril de 2023, a más de siete años de la denuncia, se dispuso fecha para las audiencias de remisión a juicio, que comenzaron en noviembre, en ámbito del Juzgado de Garantías Nº 1.

La causa fue remitida a juicio en diciembre y quedó radicada en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, pero el debate no llegó a realizarse debido a los recursos impulsados por las defensas.

Este lunes, el STJ hizo lugar a los planteos defensivos presentados por el abogado Ariel Amarillo en representación de los imputados Pereyra, Schaaf y Viola. El fallo del alto cuerpo declaró la “insubsistencia de la potestad fiscal”, por entender que el Ministerio Público Fiscal perdió la facultad para realizar actos legítimos de investigación en la causa por el vencimiento de los plazos procesales ordinarios de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) sin haber solicitado prórrogas. De esta manera, sobreseyó de manera definitiva a los imputados Schaaf, Viola y Pereyra.

En ese sentido votaron los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia, mientras que en disidencia se expresó Miguel Giorgio, quien consideró contradictorio sobreseer a los imputados por falta de elementos cuando el órgano acusador ya había dado por concluida la pesquisa e instaba a la apertura del debate oral. Giorgio marcó también la falta de coincidencia con los criterios ya expresados en distintos fallos por la Corte Suprema.

La Fiscalía todavía puede intentar un recurso extraordinario federal ante la Corte. De no hacerlo, o si esa vía no prosperara, los acusados quedarían definitivamente desvinculados de la causa.

El fallo, además, podría tener consecuencias sobre la situación procesal de los restantes acusados, entre ellos el exfuncionario público Verbauvede. Las otras defensas podrían invocar lo resuelto por el STJ y solicitar sobreseimientos cuando el expediente vuelva al Tribunal de Juicio.

De esta manera, una investigación que comenzó formalmente el 11 de marzo de 2016, a partir de hechos denunciados públicamente a fines de 2015, llega más de diez años después a una instancia decisiva sin que se haya desarrollado el juicio oral y, por ende, sin deslindar responsabilidades ni esclarecer presuntos hechos de corrupción ocurridos en la ciudad de Basavilbaso.