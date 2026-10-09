Mansilla: el intendente se reunió con autoridades de educación y Planeamiento e Infraestructura

El presidente municipal, Francisco Pasinato, junto a la directora departamental de Escuelas de Tala, profesora Analía Perotti, mantuvieron una reunión de trabajo en el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos con el ministro Hernán Jacob.

Fue un encuentro para “dialogar, articular acciones y continuar proyectando iniciativas vinculadas al desarrollo educativo y a las necesidades de nuestra localidad”.

“Uno de los grandes desafíos sigue siendo avanzar en las gestiones para concretar la tan ansiada escuela secundaria para Gobernador Mansilla, un anhelo de nuestra comunidad y una apuesta al futuro de nuestros jóvenes”, se indicó desde la Municipalidad.

“Seguimos trabajando, gestionando y generando vínculos institucionales, con el compromiso de siempre: más oportunidades y un mejor futuro para nuestra comunidad”.