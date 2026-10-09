Río Uruguay: siete ciudades bajo alerta, otra en nivel de evacuación y cerca de 12 metros en Concordia

Tal como lo adelantara el pronóstico que elabora la represa de Salto Grande, entre ayer jueves y las primeras horas de este viernes se produjeron nuevas lluvias a la altura de Misiones y Corrientes, y generaron mayores aportes de agua al ya crecido Río Uruguay.

En Santa Tomé, por ejemplo, según la red telemétrica de Salto Grande, las precipitaciones desde ayer hasta las 5 de la madrugada de hoy viernes sumaron significativos 85 milímetros.

En otras ciudades el fenómeno no fue tan pronunciado, pero aún así las lluvias no fueron nada despreciables, en este contexto de El Niño fuerte. En Yapeyú llegaba a 64 mm hasta las 5 de este viernes, en San Javier 67, en Paso de los Libres 68 y en la localidad misionera de El Soberbio 66 milímetros.

Mientras tanto, la información de Prefectura Naval Argentina permite visualizar que hay por ahora 7 ciudades costeras que alcanzaron el nivel de alerta: Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bompland, Concordia, Puerto Yeruá y Concepción del Uruguay. En tanto, el nivel de evacuación sólo que superado en Paso de los Libres.

En Concordia, a primera hora de este viernes el río alcanzaba 11,55 metros, a escasos 15 centímetros del tope previsto por Salto Grande hasta las 15, informó El Entre Ríos.

El Complejo Hidroeléctrico Binacional viene llevando a cabo una operación de “desembalse”, erogando caudales importantes hacia el sur para reducir el nivel del lago, con el fin de ganar capacidad para administrar los mayores volúmenes que están llegando desde el norte.

Tal como se informó en la reunión del COE de ayer jueves, se espera que en los próximos días el río alcance en la capital del citrus no menos de 12,50 metros.