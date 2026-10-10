Colonia Elía y otros municipios participaron de una mesa de diálogo sobre la nueva Ley de Fitosanitarios

Durante la jornada se analizaron los alcances de la Ley de Fitosanitarios de Entre Ríos y las herramientas técnicas disponibles para el monitoreo y control del uso de agroquímicos.

La Municipalidad de Colonia Elía participó el pasado martes 6 de octubre de la Mesa de Diálogo por la nueva Ley de Aplicación de Fitosanitarios, organizada por las carreras de Salud Ambiental y Medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

En reconocimiento a la importancia de este espacio de intercambio y formación, el Municipio declaró la actividad de Interés Municipal y asistió con integrantes de su Guardia Urbana, en el marco de una instancia de capacitación en servicio.

El encuentro se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y reunió a representantes de organismos provinciales, gobiernos locales, docentes, investigadores y productores agroecológicos de la región. La convocatoria propuso abordar los alcances de la legislación entrerriana sobre fitosanitarios, los desafíos de su aplicación y la necesidad de articular la protección de la salud pública con el desarrollo de las actividades productivas mediante buenas prácticas.

La participación de Colonia Elía se inscribe en un proceso de trabajo que el Municipio viene sosteniendo en torno a esta temática. La localidad intervino en la discusión y elaboración de la nueva ley y cuenta con un protocolo de actuación propio, que ha recibido valoraciones favorables de productores y referentes ambientalistas. En esta oportunidad, la presencia de la Guardia Urbana permitió acercar los contenidos del encuentro a quienes tienen responsabilidades operativas en el territorio, fortaleciendo sus herramientas para intervenir ante situaciones vinculadas con la aplicación de productos fitosanitarios.

También participaron funcionarios municipales vinculados con la temática de Villa Elisa, Primero de Mayo, Concepción del Uruguay, San Justo, Caseros, Herrera y Basavilbaso, además de Colonia Elía. La presencia de productores agroecológicos aportó otra perspectiva al intercambio, en un ámbito que buscó reunir conocimientos técnicos, experiencias de gestión y distintas miradas sobre los desafíos que plantea el uso de estos productos.

Conocimiento técnico y responsabilidad pública

La iniciativa fue impulsada desde distintas cátedras de la Facultad de Ciencias de la Salud, entre ellas Derecho Ambiental (a cargo de Guillermo Grandi); Higiene y Seguridad Ambiental (Martín Eduardo Herlax); Ecología (Guido Hernán Bonnot); Higiene y Seguridad Laboral (Maximiliano Mayoraz); y Epidemiología Ambiental (Aníbal Fraiman), junto con otros espacios académicos.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Valeria Belmonte. La mesa fue moderada por Guillermo Grandi y contó con las exposiciones de Carina Gallegos (directora de Agricultura de Entre Ríos); Gabriela Joubert (directora de Buenas Prácticas Agrícolas de la Secretaría de Ambiente provincial); Pablo Gelperín (profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER); y Eliana Acevedo (investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias de la Salud).

Durante la jornada se analizaron los alcances de la Ley de Fitosanitarios de Entre Ríos y las herramientas técnicas disponibles para el monitoreo y control del uso de agroquímicos. La discusión puso de relieve la importancia de formar profesionales y equipos de gestión capaces de evaluar riesgos, prevenir posibles impactos y promover intervenciones más seguras y responsables.

El avance del modelo agrícola y la utilización de productos fitosanitarios plantean un desafío que requiere información confiable, controles adecuados y coordinación entre los distintos actores involucrados. En ese escenario, la formación continua de los equipos municipales y el intercambio entre universidades, organismos públicos, productores y comunidades constituyen herramientas fundamentales para mejorar la aplicación de las normas.

Con su participación y la declaración de Interés Municipal, Colonia Elía reafirma la importancia de sostener espacios de diálogo y capacitación que contribuyan a una gestión responsable de los fitosanitarios, con especial atención al cuidado de la salud, la protección ambiental y la convivencia entre las actividades productivas y las comunidades.