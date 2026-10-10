El gobernador repasó con el intendente de Mansilla las obras educativas, viales y de salud para esa localidad

El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, se reunieron el viernes pasado en Casa de Gobierno.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió el viernes pasado al intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, con quien dialogó sobre distintos temas vinculados con la gestión municipal y la construcción de un nuevo edificio escolar para la localidad.

Tras el encuentro -que se realizó en Casa de Gobierno-, Pasinatto precisó que abordaron temas relacionados con infraestructura vial, salud y educación, entre ellas "el acceso a Gobernador Mansilla, la ampliación y unión de los pabellones del hospital y la construcción de un nuevo edificio escolar", expresó el intendente.

En relación con la infraestructura educativa, destacó la importancia de avanzar con el proyecto de construcción del edificio. "Es un proyecto que venimos trabajando desde hace varios años y el gobernador nos dijo que lo iba a poner en carpeta", indicó Pasinatto.

La iniciativa contempla la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria N° 6 Héroes de Malvinas y la Escuela N° 3 Alejandro Ansa. El establecimiento se proyecta en un terreno que fue donado por la Municipalidad de Gobernador Mansilla al Gobierno de Entre Ríos, publicó el portal del gobierno entrerriano.

Por otra parte, el intendente mencionó que otro tema de agenda fue la asistencia a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer (ALCEC) de Rosario del Tala.

“Son gestiones que venimos impulsando con compromiso y que resultan fundamentales para seguir mejorando la infraestructura, la educación y la salud de nuestra comunidad. Agradezco al gobernador por recibirnos y por la predisposición para continuar trabajando en estos proyectos”, resumió Pasinatto.