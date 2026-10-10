La costanera de Gualeguaychú quedó bajo el agua y el río ingresó al Parque Unzué

La Costanera de Gualeguaychú quedó bajo el agua, lo mismo que el Parque Unzué.

El río Gualeguaychú se estacionó en 3,20 metros. Bajó 8 centímetros respecto del viernes, pero el agua cubre toda la costanera, parte del Parque Unzué y los terrenos del Camino de la Península. En Concordia, hay siete familias evacuadas.

El río Gualeguaychú se estacionó este sábado entorno a los 3,20 metros, según los registro de Prefectura Naval Argentina.

Si bien descendió 8 centímetros respecto del nivel alcanzado el viernes 9, las aguas inundaron toda la costanera de la ciudad, partes del Parque Unzué y los terrenos aledaños al Camino de la Península, consignó el portal R2820.

Según los registros de Prefectura, la tendencia es estacionaria en las últimas horas: el río no sube ni baja de manera significativa. En coincidencia, el informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mantuvo como medida los 3.20 metros para el Puerto Boca del Gualeguaychú, generados por la altura del Uruguay y del Río de la Plata.

Salto Grande y Concordia

En la otra margen de la crecida, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá en ascenso. El caudal evacuado variará entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo hasta las 15 de este domingo 11, y los vertederos permanecen abiertos, destacó el portal R2820.

El organismo prevé cotas máximas de 11,90 metros en el puerto de Concordia y 12,20 en Salto. En Concordia, hasta el momento hay siete familias evacuadas.

La Municipalidad de Concordia -a través del Comité Operativo de Emergencias (COE)-, informó este sábado sobre la altura del río Uruguay frente al puerto local. de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El reporte de la represa, correspondiente al viernes 9 de octubre, precisó que el aporte de agua al embalse durante las últimas 24 horas fue de 16.985 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de la mañana de este sábado se evacuaban 18.432 metros cúbicos por segundo. En ese momento, el nivel del embalse se ubicaba en los 32,29 metros.

Hasta las 15 horas de este domingo, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,90 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,30 metros.

De todos modos, Salto Grande mantiene la advertencia de que el río seguirá en ascenso. La evolución dependerá del comportamiento de los aportes de agua a la cuenca y de las condiciones hidrológicas de los próximos días. Las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales y evitar circular por sectores afectados por la creciente, publicó el portal Ahora.

El Municipio precisó que hasta este sábado fueron evacuadas siete familias: cuatro fueron trasladadas al centro de evacuados ex Bagley. Suman 12 adultos y 10 menores. Las restantes tres familias fueron trasladadas a casas de familiares.

Se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.

Recomendaciones

Para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones y creciente del río Uruguay, el Municipio recordó que es importante asumir el compromiso de cuidar el espacio común:

-No arrojar residuos a desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas o cunetas.

-No sacar residuos domiciliarios fuera de horario.

-Evitar hacerlo en los días con pronósticos de lluvias.

-Mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios.

-No transitar por los sectores afectados por la creciente.

-Respetar la cartelería e indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.