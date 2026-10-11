El candidato a intendente de Paraná por la UCR, Manuel Tennen se reunió con el sindicato municipal

Manuel Tenenn se reunió con el sindicato en el marco de su posible candidatura a intendente.

El candidato a intendente de Paraná por la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Tenenn. mantuvo una reunión con las autoridades del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) con quienes compartió distintas opiniones respecto a la administración pública y el desempeño de los servicios de la Municipalidad.

En ese ámbito expuso algunos lineamientos generales de su propuesta de gobierno que, entre otras prioridades tiene al desempeño de los recursos humanos municipales como uno de los ejes centrales y valederos para reafirmar el compromiso de trabajo del Estado municipal con la comunidad, se indicó en un comunicado de prensa.

Los dirigentes gremiales manifestaron a su vez algunas alternativas de reivindicaciones del personal municipal que fueron coincidentes con las opiniones del candidato a intendente, respecto a reestructuraciones en distintos ámbitos de la comuna para volver a eficientar áreas estratégicas postergadas desde mucho tiempo, a través de la capacitación e incentivos y fundamentalmente el recupero de inversión municipal con la compra de maquinarias y herramientas de trabajo junto a la infraestructura necesaria, se resaltó en el comunicado de prensa.

En representación del SUOYEM participaron Fabricio Gómez (secretario Adjunto), Fernando Sibulofsky (secretario Gremial), Carolina Benítez (secretaria de Actas), Claudio Nessi (secretario Administrativo) y Fernando García (asesor gremial).