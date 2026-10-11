Maciá celebró 127 años de historia e identidad vinculadas al esfuerzo y el trabajo en comunidad

La comunidad de Maciá celebró los 127 años con una actividad cultural, bandas en vivo y Feria de Emprendedores y un acto central que recordó la historia, los sueños de los primeros pobladores y aspiraciones de los fundadores. “Nuestra ciudad creció relacionada a su territorio, a sus recursos y a la capacidad de su gente para convertir el esfuerzo cotidiano en oportunidades”, dijo el intendente Ariel Müller.

El senador Juan Diego Conti y la viceintendenta Pamela Albornoz, entre otras autoridades provinciales, locales, de comunas y juntas de gobierno del departamento Tala, judiciales y policiales participaron en la ceremonia junto a concejales, representantes de clubes, la Cooperativa de Agua Potable, los Bomberos Voluntarios, el centro de jubilados nacional y provincial, la Asociación Alemanes del Volga, trabajadores, productores, comerciantes, docentes, estudiantes, vecinos y vecinas.

Las banderas de ceremonia de escuelas primarias y secundarias de la ciudad estuvieron presentes en el acto realizado este domingo frente al municipio, donde el sacerdote Roque Rojas encabezó una invocación religiosa y el equipo directivo de la Escuela N°20 recibió un obsequio para la institución por sus 126 años de vida.

Al brindar unas palabras, el intendente manifestó: “Hoy Maciá cumple 127 años. Y cuando uno mira ese recorrido, entiende que una ciudad no se construye de un día para otro. Se construye con el tiempo, con el trabajo de muchas generaciones, con decisiones que marcaron un rumbo, con dificultades que hubo que superar y, sobre todo, con personas que creyeron que acá había un lugar donde valía la pena vivir y proyectar un futuro”.

“Nuestra historia tiene una fecha que nos reúne: el 11 de octubre de 1899, cuando se inauguró oficialmente el ramal ferroviario, pero sabemos que hubo hombres y mujeres que previamente ya habitaban estas tierras —recordó Müller—. El tren fue una parte fundamental de los orígenes de Maciá, en un territorio donde el trabajo, los recursos naturales y la producción fueron definiendo la vida de sus primeros pobladores. Desde entonces, pasaron 127 años. Pero hay algo que sigue estando presente: la voluntad de nuestra gente de salir adelante, de trabajar y de construir comunidad”.

En otro tramo de su discurso, el presidente municipal compartió: “Si tuviera que elegir algo que nos identifica como maciaenses, sin dudas hablaría de nuestra relación con el trabajo y la producción. La apicultura nos identifica, sí, pero nuestra identidad productiva no termina ahí”.

En ese sentido, Müller afirmó: “Tenemos que seguir acompañando a quienes producen, a quienes emprenden y a quienes quieren invertir. Tenemos que generar condiciones para que nuestras actividades crezcan, para que podamos agregar valor a lo que producimos y para que surjan nuevas oportunidades de trabajo. Porque el futuro de Maciá también depende de nuestra capacidad para transformar lo que sabemos hacer en nuevas oportunidades para los que vienen”.

El intendente también destacó que “Maciá tiene una enorme riqueza en su gente” y agradeció a las instituciones y a las personas que las sostienen. A su vez, reflexionó: “Queremos que Maciá crezca, que mejore su infraestructura, que genere trabajo y que se desarrolle. Pero también queremos que siga siendo una ciudad donde nos conozcamos, donde podamos encontrarnos, donde nuestros hijos tengan espacios para crecer y donde la solidaridad siga siendo parte de nuestra vida cotidiana. No se trata de elegir entre crecer o conservar nuestra identidad. Se trata de crecer a partir de ella”.

“Hace 127 años comenzó una historia que hoy nos toca continuar. Que estemos a la altura de ese legado significa trabajar todos los días para dejarles a las próximas generaciones una ciudad mejor que la que recibimos. Ese es el compromiso que renovamos hoy”, concluyó Ariel Müller.

Tras la lectura de una reseña sobre la historia de Maciá, se realizó una ofrenda floral en el busto de Salvador Maciá y el acto terminó con canciones de Gustavo Braun.

Los festejos

Las celebraciones por el aniversario de Maciá comenzaron el sábado en el Predio Multieventos. Además de la Feria de Emprendedores locales, teatristas y bailarinas realizaron una intervención artística y luego se presentaron en el escenario el Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Gustavo Braun, Ballet Sueño Entrerriano, MP3, Ariel Velazquez, Metalmorfosiss, Fernando Izaguirre, Versión Tropical, Grupo Capricho Cumbia Parrandera y Grupo Cazadores.