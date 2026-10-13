Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes en Concordia

Gustavo Bou fue presentado oficialmente este martes como nuevo subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Concordia. El intendente Francisco Azcué confirmó su incorporación durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, donde ambos expusieron los objetivos de esta nueva etapa.

“Tenemos como consigna mejorar día a día como gestión, profesionalizar los equipos y sumar a los mejores a nuestra gestión”, expresó el presidente municipal. Al explicar su elección, señaló que busca personas con capacidad y antecedentes de gestión en los clubes o instituciones donde les haya tocado desempeñarse.

En ese sentido, Azcué describió a Bou como “un muy buen gestor” y destacó su capacidad “de formar equipos, de trabajar, de gestionar, de transformar”. También lo definió como una persona “honesta, buena gente, con buenos valores” y anunció que comenzará a trabajar en el municipio junto a su equipo.

Al tomar la palabra, Bou agradeció al intendente y reconoció que la convocatoria lo sorprendió. “Te soy sincero, como te dije, no la esperaba”, manifestó, aunque aclaró que la posibilidad llegó en “un momento muy lindo en lo personal”, mientras vive nuevamente en la ciudad y en el barrio con los que mantiene un fuerte vínculo.