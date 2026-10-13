Turismo por la visita del Papa: “En Colón hubo una explosión de consultas, pero todavía no hay reservas”

El periodista de Colón, Gustavo Saldaña, se refirió a las expectativas comerciales y turísticas ante la visita del Papa a la localidad uruguaya de Paysandú y toda la logística que va a involucrar el cruce de personas por el puente internacional. También habló del llamado a indagatoria del intendente José Luis Walser.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Saldaña sostuvo que “todavía no hay” un colapso de reservas hoteleras ante la visita del Papa: “La actividad turística está muy baja en la zona y cuando se recibió esta noticia en julio de este año había una sensación de que íbamos a tener una gran cantidad de gente viniendo en una especie de fin de semana largo religioso”.

Al respecto, describió que “se están dando dos cuestiones: una es la gente que viene con anticipación y que guarda un lugar miércoles o jueves para cruzar el puente el viernes, porque la misa es 9.15 del sábado 7 de noviembre en el Parque París Londres. Ese sector que viene con más tiempo, se quedaría acá en Colón y el viernes encararía para el puente. Y esto va a ser otro tema porque la Ruta Internacional 135 es muy angosta y va a estar tan colapsada que no sé cuántos retenes van a tener que colocar. Por otro lado, está la gente que va directamente a Paysandú, que vienen en colectivos desde Paraguay, en minibuses de Corrientes, de Chaco, donde la grey católica es muy importante. Y esa gente va directo al puente. O sea, que vamos a tener un estallido de gente impresionante, entre el jueves y el viernes”.

En ese marco, consignó que este martes a la mañana tuvo comunicación “con gente del Episcopado de Paysandú y ellos dicen que Vaticano les confirma la fecha, pero por supuesto, esto está atado al post operatorio del Papa, que va a demandar mínimo una semana”.

Consideró que “hay algunas cuestiones de logística que son complejas. Ya hubo tres reuniones en la CARU y no se han puesto muy de acuerdo porque Argentina pide precarga de datos. Es decir, tener una página web donde te puedas inscribir y cuando llegás al puente con el escaneo del documento es mucho más fácil poder pasar. Esto aliviaría unos 50 segundos por auto, que en 5.000 autos es una buena cantidad de tiempo menos, pero Uruguay manifiesta que Migraciones no está tecnológicamente preparada de esa manera, que no están tan avanzados, y le han pedido una mano a la Argentina con este tema –y creo que el gobierno argentino se la va a dar- para que por lo menos se puedan poner cuatro o cinco puestos inteligentes en la frontera. Todavía no hay un acuerdo en eso y ya estamos a menos de un mes”.

Sobre los preparativos del sector comercial en la zona, el periodista indicó que “en este momento está realmente parado el tema comercial, la actividad económica está parada en comparación al 2024 y 2025, y además el río está crecido –no al nivel que dicen los medios porteños- aunque por el momento es una creciente ordinaria de 7,40 y esto también obliga un poco a los prestadores de servicios y a la gastronomía, a cuidarse con el tema de los precios, con lo cual están bastante parecidos a fines de semana largo anteriores”.

Mencionó que la capacidad hotelera de Colón “cuando está completa la ciudad de bote a bote, es de 18.000 camas, entre departamentos, búngalos, cabañas y campings, y en este momento que quedó solamente una parte de esa ocupación, en la parte hotelera hay unas 4.800 a 5.000 camas aproximadamente”.

Agregó que “cuando se anunció la visita del Papa, allá por el mes de julio, empezó a haber muchas reuniones de distintos sectores, algunos autoconvocados, y hay un sector que ahora está pidiendo que el municipio suspenda el pago de la oblea por seis meses, por la situación económica. Esa gente ya tenía previstos paquetes para venir a ver al Papa, del jueves al domingo y como el lunes feriado te regalan un día de estadía; hay también algunas promociones para comer, dos por uno, o si te alojas en un hotel, hay una comida que es gratis o un desayuno gratuito”.

En cuanto a la hotelería, indicó: “Tengo entendido que hubo muchos llamados en la primera semana de octubre, a niveles estratosféricos, pero no reservas” y aclaró que “la gente que viene, no es toda gente pudiente, algunos están viniendo con su familia y hay que tener en cuenta que esto va a ser soporífero para esperar, porque se calcula una cola en el puente de cinco a seis horas por vehículo y después van a tener toda la ida desde el puente hasta el parque París Londres que hay que atravesar todo Paysandú, donde va a haber retenes; se habla de 15 puestos de control y tenés que estar con un QR habilitante para poder pasar, aunque es gratuito, que lo va a generar Uruguay para tener un poco más de seguridad. El Vaticano le ha pedido que haya varios cacheos, como pasa en el fútbol para ir a la cancha”.

“Va a ser una cuestión bastante compleja porque en Paysandú, una estimación que hizo el arzobispo sobre la cantidad de gente que va a ir, hablaba de más o menos 120.000 personas, de las cuales solo 50.000 van de Argentina, que es una cantidad de gente que yo no recuerdo en esta zona nunca”, apuntó.

Situación judicial del intendente

En otro orden de temas, Saldaña se refirió a la citación a indagatoria del intendente José Luis Walser, su esposa, Gimena Paola Bordet (que también es su secretaria privada), y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, en el marco de la investigación judicial por el uso de un vehículo oficial de la Municipalidad de Colón durante un viaje familiar a Brasil.

Al respecto, planteó que “es bastante lógico en varios sentidos: primero porque era una situación donde se había utilizado un auto oficial, y donde había muchas denuncias penales, una ante la Fiscalía Anticorrupción, otra ante la Fiscalía Número 2 del Dr. Parru, que es donde finalmente cayó esta última; y el sector de la Libertad Avanza hizo una denuncia penal también por utilización del vehículo público”.

“No fue una sorpresa la indagatoria, quizás fue una sorpresa que haya demorado tanto, porque se esperaba un poco más temprano, y ahora estamos a la expectativa de ver qué pasa el jueves cuando declaren el presidente municipal, su esposa y el secretario de Gobierno. Primero hay que ver si van a declarar, porque se pueden negar a declarar y es una posibilidad, porque creo que no conocen en profundidad todavía los cargos. Se está hablando mucho de peculado, pero también hay otras informaciones que vienen respecto a que habría algo más en Brasil, no está claro y me imagino que la defensa del intendente va a ser prudente con esto. El jueves va a ser un día muy movido, con una mañana muy cargada porque son tres declaraciones indagatorias, así que no quiero decir que no es un tema que no impacta a la comunidad, pero no era algo inesperado que esto podía ocurrir de un momento para otro”, opinó.

Respecto de los motivos del viaje que terminó en accidente, el periodista consignó que “en una conferencia de prensa que dio el intendente en el mes de marzo, él volvió a mostrar una supuesta invitación que se le hizo desde Brasil para participar de un acto oficial e insistió con ese tema. Se le preguntó varias veces y él contó cómo fue toda la cuestión. El tema es que ir en un vehículo oficial con tu familia es complejo porque cualquier argumento después se puede terminar cayendo. Si dijera que iban dos vehículos, el vehículo oficial con el intendente y en un vehículo particular su familia, no sería problema. Me parece que a partir de aquí y del accidente mismo que tuvo y algunas cuestiones que seguramente dilucidarán en esta cuestión judicial, sabremos un poco más”.

“Existe en la población una necesidad de conocer qué fue lo que ocurrió; creo que el intendente tiene que ser claro en esto y explicar bien qué fue lo que pasó y ver si esto tiene un correlato con las pruebas que la Fiscalía tiene. Nadie va a llevar adelante semejante indagatoria si no tiene elementos. Por lo que hablé con el fiscal, algunos elementos tiene, aunque no ha querido contar todos, y evidentemente esto promovió el llamado a indagatoria del intendente, su esposa y el secretario de Gobierno porque era el vocero que estaba acá hablando con los medios cuando el intendente municipal no estaba. Son acusaciones muy serias y creo que la población, con toda lógica, quiere saber qué fue realmente lo que ocurrió en Brasil”, concluyó.