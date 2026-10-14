Desde este jueves, aplicarán sanciones económicas por fotomultas en el acceso a Oro Verde

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos informó a los usuarios de la Ruta Provincial 11 que ha finalizado el período de prueba y concientización vial.​ De ese modo, desde las 00:00 del jueves 15 de octubre, comenzarán a aplicarse multas económicas efectivas por las infracciones detectadas mediante el sistema de Foto Multa ubicado en el Arco de Acceso a Oro Verde (Km 6,3).

Hasta el miércoles 14 de octubre inclusive, las notificaciones continuarán siendo estrictamente pedagógicas. En tanto, se indicó las infracciones que se sancionarán y sus montos:​

-Falta de uso del cinturón de seguridad (conductor o acompañantes): De 50 a 100 Unidades Fijas (UF).​

- Uso del celular al volante: De 150 a 500 Unidades Fijas (UF).​

"Esta medida busca reducir la siniestralidad vial en la zona. Recordemos que el uso del cinturón reduce en un 50% el riesgo de muerte, mientras que manipular el celular al conducir multiplica por 4 las probabilidades de sufrir un accidente.​ Evitá sanciones y, fundamentalmente, cuidá tu vida y la de los demás. Respetá las normas de tránsito", señalaron desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.