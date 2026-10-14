La Municipalidad de Villaguay incorporó una nueva planta asfáltica para fortalecer las obras viales

Comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica en la Municipalidad de Villaguay.

La Municipalidad de Villaguay dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su infraestructura vial con la llegada de una planta asfáltica Vortex 500C, que arribó este martes 13 de octubre al Parque Industrial de la ciudad. Con su recepción comenzó la primera etapa de instalación, montaje y conexión de los distintos componentes del equipo.

La incorporación de esta tecnología representa una de las inversiones más importantes en equipamiento vial realizadas por el Municipio y tiene como objetivo avanzar hacia la producción propia de mezcla asfáltica, una herramienta que permitirá ampliar la capacidad operativa para ejecutar nuevas obras de pavimentación y mejorar las calles de la ciudad.

Durante la presentación, el intendente, Adrián Federico Fuertes, destacó la importancia de concretar este tipo de inversiones con fondos municipales y puso el acento en la participación de los recursos propios dentro del presupuesto local.

“Es un día especial para todos los villaguayenses. Es un orgullo llevar a cabo estas inversiones con recursos propios”, expresó el intendente. En ese sentido, señaló que los fondos generados por el Municipio representan actualmente el 48% de sus recursos y sostuvo que, por primera vez en la historia de la ciudad, superan en incidencia a los provenientes de la coparticipación nacional y se ubican muy por encima de los aportes de origen provincial.

La Municipalidad de Villaguay destacó que la adquisición de la planta se concretó con recursos propios.

Tecnología nacional para la infraestructura local

La nueva planta, denominada Vortex 500C, es de fabricación íntegramente argentina y fue desarrollada por la firma Lucaal SRL, radicada en la provincia de Córdoba.

El equipamiento cuenta con un sistema modular que facilita su transporte y montaje, además de secador de áridos, mezclador, sistema de filtrado, tanques de almacenamiento de asfalto y combustible, cabina de operaciones y un sistema de control automático destinado a optimizar su funcionamiento.

Una vez instalada y puesta en marcha, la planta permitirá al Gobierno local avanzar en la elaboración de su propia mezcla asfáltica. Esta capacidad podría contribuir a fortalecer la planificación y ejecución de trabajos viales, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y expansión de la infraestructura urbana.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la adquisición se concretó con recursos propios, en un contexto que, según señalaron, mantiene el equilibrio fiscal, el superávit y el endeudamiento cero.

La llegada de la planta se inscribe así en la estrategia municipal de incorporar equipamiento para mejorar la capacidad de respuesta del Estado local y sostener el desarrollo de obras públicas.

“Seguimos invirtiendo en el crecimiento de Villaguay, con obras y equipamiento que transformarán el presente y el futuro de nuestra ciudad”, señalaron desde el Municipio a través de un comunicado de prensa.

Con el inicio de las tareas de montaje, Villaguay comienza a transitar una nueva etapa en materia de infraestructura vial. El próximo desafío será completar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo para traducir esta inversión en una mayor capacidad de producción y ejecución de obras de asfaltado.