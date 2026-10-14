Llega Conducí tu Curso a Paraná: las escuelas ya pueden inscribirse

La iniciativa es del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), que promueve la educación vial en escuelas secundarias. Las actividades serán los días 6 y 7 de noviembre, en el Parque Enrique Berduc y el Parque Varisco respectivamente. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre.

Luego de sus ediciones en Gualeguay y Concordia, el programa Conducí tu Curso, impulsado por IAPSER Seguros, llegará a Paraná con una propuesta destinada a estudiantes de quinto año del nivel secundario y sexto año de escuelas técnicas, que competirán por sumas de dinero en efectivo.

El objetivo del programa es promover la educación y la seguridad vial entre los jóvenes, generando conciencia sobre la importancia de adoptar conductas responsables al manejar. A través de una propuesta que combina formación, entretenimiento y trabajo en equipo, el programa busca acercar herramientas que contribuyan a la prevención de siniestros viales.

Las actividades se desarrollarán el próximo 6 de noviembre en el Parque Enrique Berduc, donde los estudiantes participarán de diferentes desafíos y competencias vinculadas con la seguridad vial. Por su parte, el sábado 7 de noviembre se disputará la gran final en el Parque Humberto Varisco, que incluirá pruebas prácticas de manejo.

Cabe destacar que para el desarrollo de las actividades en toda la provincia, IAPSER Seguros cuenta con la colaboración del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Juventud y Niñez, el Consejo General de Educación y el Instituto Becario.

Las escuelas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de octubre, a través del sitio oficial www.conducitucurso.com.ar/inscripcion/. La convocatoria tendrá un cupo máximo de 60 establecimientos educativos que deberán ser únicamente de la ciudad de Paraná.

Historia de Conducí tu Curso

Se trata de una iniciativa de educación vial de IAPSER Seguros diseñada específicamente para estudiantes entrerrianos de 5° año de secundaria y 6° año de escuelas técnicas.

Desde sus inicios en 2015, el programa ha capacitado a más de 75.000 jóvenes en toda la provincia, preparándolos para ser usuarios responsables de la vía pública en el momento en que acceden a su primera licencia de conducir.

Etapas y premios del programa

Las etapas del programa son 4: inscripciones, capacitaciones, etapa clasificatoria y final. En Paraná, las capacitaciones están previstas del 19 al 23 de octubre, mientras que las jornadas de competencia se realizarán el 6 y 7 de noviembre, según el cronograma establecido por la organización.

Luego de inscribirse, la segunda etapa consiste en capacitaciones sobre seguridad vial, basadas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Los talleres son dictados por personal de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos y se desarrollan de manera presencial en los establecimientos educativos. Su objetivo es brindar conocimientos teóricos para promover una conducción responsable y prevenir siniestros viales.

Durante la etapa clasificatoria, los estudiantes participan de diferentes desafíos recreativos y educativos, que incluyen carreras de postas, pruebas de destreza física, actividades con gafas que simulan los efectos del alcohol, competencias grupales y preguntas sobre seguridad vial. Los resultados de las pruebas permiten determinar los cuatro cursos con mayor puntaje, que avanzan a la instancia final.

Los cuatro cursos finalistas reciben premios económicos destinados a financiar actividades y gastos vinculados con su promoción. El primer puesto obtiene $2.000.000; el segundo, $1.200.000; el tercero, $700.000; y el cuarto, $400.000. Estos fondos pueden utilizarse para viajes de estudios, recepciones, indumentaria u otras actividades autorizadas por la organización, promoviendo así una experiencia que combina educación, prevención, trabajo en equipo y recreación.

Las bases y condiciones del programa pueden ser consultadas en: Bases y Condiciones – Conducí tu Curso.

En tanto que todas las novedades y registros se encuentran en: www.instagram.com/conduci_tu_curso/