Paraná 2027: Carrere y Varisco piden que la UCR deje de ser "vagón de cola"

El decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, se reunió en la última semana con la dirigente radical Lucía Varisco, exlegisladora provincial y referente del Movimiento Unidad Radical (MUR). El encuentro se suma a la serie de diálogos que Carrere mantiene con la dirigencia de la UCR de cara a su precandidatura a la intendencia de Paraná.

Según informaron, ambos coincidieron en el lugar que debe ocupar el radicalismo y en la necesidad de "confluir en una candidatura que sea consensuada y fortalecida por todos los sectores".

"Que la UCR deje de ser vagón de cola"

Carrere y Varisco se iniciaron en la militancia juvenil radical y, aunque luego tomaron caminos distintos, mantuvieron su vínculo partidario. Hoy comparten un diagnóstico sobre el gobierno municipal y sobre el rol del partido: que la UCR "deje de ser vagón de cola" cuando cuenta con una fuerte base territorial en toda la ciudad, a través de sus 18 seccionales.

En la charla coincidieron en impulsar un proyecto de ciudad "con fuerte presencia de la UCR" y en avanzar hacia una candidatura "capaz de contener a las mayorías y de representar los principios de la Unión Cívica Radical en cualquier esquema de acuerdos y alianzas".

Por último, sostuvieron la convicción de que la UCR "debe encabezar una propuesta que permita al radicalismo recuperar el gobierno municipal de la capital provincial".

La ronda de Carrere en la interna radical

El encuentro con Varisco es el tercero que trasciende en las últimas semanas. A fines de septiembre, Carrere se reunió con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, que también aspira a la intendencia de Paraná por la UCR. Y el 2 de octubre, con el concejal radical Fabián Carbajal, del bloque Juntos por Entre Ríos.

A mediados de septiembre, en una entrevista con ANALISIS, el decano ya había dejado abierta la posibilidad de competir: "Desde lo personal y pensando en lo que podría ser una proyección a una candidatura, pensando en la ciudad, creo que es una alternativa seductora".

La reunión tiene un peso particular porque el nombre de Varisco también aparece entre los posibles candidatos opositores a la intendencia de la capital provincial.