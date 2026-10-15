Círculo Tech suma un nuevo grupo para acercar herramientas digitales a personas mayores

El Círculo Tech es un espacio impulsado por la Municipalidad de Paraná para acompañar a las personas mayores en el uso cotidiano de la tecnología. A partir de la experiencia del primer grupo, que ya lleva más de tres semanas de encuentros, la propuesta suma ahora una nueva instancia de capacitación que comenzará este viernes 16 de octubre en el Distrito del Conocimiento.

Durante los encuentros se trabaja de manera práctica con el celular, aplicaciones y distintas plataformas digitales que forman parte de la vida cotidiana. El objetivo es que los participantes puedan incorporar herramientas que les permitan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad.

“Los ayudamos a comprender cómo usar mejor esa tecnología y a tener ciertos cuidados también ante lo que hoy está tan en boga, que son las estafas digitales”, explicó Luisina Pocay, coordinadora del Distrito del Conocimiento.

La propuesta no se limita al aprendizaje frente a una pantalla. Los encuentros combinan actividades de movilidad y estimulación cognitiva con el uso posterior de herramientas tecnológicas. De esta manera, se busca generar un espacio dinámico y de intercambio, donde cada participante pueda aprender a su propio ritmo.

Entre las situaciones que se abordan aparecen también necesidades concretas de la vida diaria. Por ejemplo, muchos de los participantes utilizan el transporte público y necesitan comprender el funcionamiento de las plataformas digitales vinculadas a los recorridos y servicios.

“En realidad lo que hacemos es combinar la movilidad, movemos el cuerpo, hacemos algunos trabajos de estimulación cognitiva y después recién le damos uso a la tecnología”, destacó Pocay.

Nuevo grupo e inscripción

El nuevo grupo funcionará los viernes de 9 a 10.30, desde este 16 de octubre y hasta fines de noviembre. No se requiere experiencia previa ni conocimientos sobre tecnología. El único requisito es contar con un teléfono celular para trabajar durante los encuentros.

La propuesta está destinada a personas mayores y no establece un límite de edad. Desde el Distrito del Conocimiento señalaron que también pueden participar personas de 40 o 45 años en adelante que quieran acercarse por primera vez a estas herramientas.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en el Distrito del Conocimiento, ubicado en Raúl Patricio Solanas y Juan Ambrosetti, o comunicarse por WhatsApp al 343 5178618, donde recibirán información sobre la propuesta y la modalidad de cursado.