La intendenta Romero inauguró el nuevo espacio del Dispositivo Territorial “Sara Inés Isaac”

La intendenta Rosario Romero, junto al viceintendente David Cáceres, inauguró este miércoles el nuevo espacio donde funcionará el Dispositivo Territorial de Protección “Sara Inés Isaac”. El lugar brindará alojamiento, contención, orientación y acompañamiento integral a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, junto a sus hijos e hijas cuando sea necesario.

La obra permitió refuncionalizar y completar un edificio que originalmente había sido proyectado como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Los trabajos iniciales contaban con financiamiento nacional, pero quedaron paralizados tras el cese de las partidas destinadas a la obra pública. Frente a esta situación, el Municipio decidió intervenir con recursos propios para garantizar la concreción del proyecto y darle un nuevo destino.

“Esto también es una obra pública, pero no está enfocada en embellecer la vía pública, sino en tender la mano desde el Estado a mujeres que están en situaciones de violencia y, a veces, ellas y sus hijos necesitan un lugar, aunque sea transitoriamente, que las cobije”, destacó la presidenta municipal, Rosario Romero, durante la inauguración.

La jefa comunal valoró, además, la decisión de establecer de manera definitiva la Casa de la Mujer en este sector de la ciudad, junto a una plaza y cerca de un espacio deportivo municipal: “Es enormemente valioso como política de Estado”, sostuvo.

Un espacio de protección y acompañamiento

El dispositivo cuenta con capacidad para 15 personas y está preparado para recibir tanto a mujeres solas como a quienes ingresan junto a sus hijos e hijas. La atención estará a cargo de un equipo técnico integrado por profesionales de abogacía, psicología y trabajo social, además de acompañantes y personal administrativo.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, recordó a Isaac como una luchadora social, profesora en Ciencias de la Educación y militante comprometida, que fue cesanteada durante la última dictadura militar y desarrolló su actividad en el ámbito de la salud pública y gremial.

“Siempre infundía fortaleza. Uno aprendía de ella. Aún en los momentos más duros, como fueron los años 2001, Sara siempre tenía una actitud propositiva, siempre dispuesta a dar una mano, a aportar y a cobijar”, recordó Ríos.

En ese sentido, consideró que la denominación del espacio constituye un reconocimiento justo a su trayectoria y a una forma de entender la intervención del Estado: “La lucha de Sara tiene hoy quizás el reconocimiento en esta casa, que aspira a hacer eso: la mano extendida del Estado para ayudar a un universo de mujeres que sufre la violencia de género”.

A su turno, la subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, explicó que para acceder al dispositivo, no es indispensable contar previamente con una denuncia. Si bien muchas mujeres llegan por requerimiento de la Justicia, las puertas también están abiertas para quienes necesiten protección y aún no hayan realizado el trámite judicial.

“Las mujeres, tengan o no denuncia, pueden ingresar a este dispositivo”, explicó Solanas. En esos casos, el equipo evalúa la situación de riesgo y brinda asesoramiento y acompañamiento para realizar la exposición y gestionar las medidas de protección correspondientes.

La funcionaria agregó que la nueva sede definitiva permitirá, además, proyectar actividades abiertas a la comunidad, como instancias de formación y capacitación, y generar vínculos con las instituciones y organizaciones del barrio.

Una casa que lleva el nombre de Sara Inés Isaac

El nuevo dispositivo lleva el nombre de Sara Inés Isaac, en reconocimiento a su trayectoria de compromiso social y defensa de los derechos de las mujeres.

La obra

El proyecto denominado “Refuncionalización de Obra - Casa de la Mujer” transformó integralmente el edificio original para adecuarlo a las necesidades del dispositivo.

Los trabajos incluyeron ampliaciones para incorporar un área administrativa, reorganización de los espacios interiores para construir habitaciones y talleres, modificaciones en el sector de baños y la incorporación de un espacio verde de recreación.

De esta manera, un edificio que había quedado inconcluso recuperó su funcionamiento y pasó a cumplir una nueva función social: convertirse en un lugar de protección, acompañamiento y restitución de derechos.

Acompañaron el acto la presidenta de la comisión vecinal 7 de Mayo, Carla Potocco, concejales, representantes de la sociedad civil, autoridades judiciales y vecinos.