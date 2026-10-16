El Niño en Paraná: “En noviembre el río llegaría a 5 metros y empezarían los efectos sobre el borde costero”

El subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Xavier Bilbao, brindó precisiones del trabajo que se viene desarrollando para prevenir y coordinar acciones ante la crecida del río y las consecuencias del Fenómeno del Niño.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bilbao comentó que “tenemos un pronóstico de crecida del río Paraná, con los primeros pulsos que nos empiezan a mostrar ya los efectos de condiciones más húmedas compatibles, no solamente con la época del año, con la normalidad en esta región húmeda del país, sino también con la condición del fenómeno del Niño que se ha instalado ya en este último mes con el indicio de aumentar intensidad. Tenemos hoy el río aproximadamente en 3.50, según el cero de la escala local; la semana que viene vamos a estar en aproximadamente 4 y el inicio de noviembre nos va a tener en 5. Esos niveles empiezan ya a generar los primeros efectos sobre el borde costero, sobre Bajada Grande que es la zona que tiene construcciones e instalaciones a niveles más bajos y luego será Puerto Sánchez y Arenera de Toma Nueva, si sigue el aumento del río por encima de 5. Esos son a corto plazo los efectos que estamos por recibir o sentir por la llegada de los efectos del Niño”.

Ante ello, especificó que desde el municipio “se está en estos momentos haciendo relevamiento entre salud municipal y salud provincial por una campaña que estamos haciendo muy importante de concientización respecto de los cuidados de la salud, porque muchas veces las afectaciones por río no son tanto por caerse al río y ahogarse, sino más bien por enfermedades que surgen en escala, que se derivan de esta situación de crecida. Entonces, en eso vamos afinando los datos”.

“En una primera magnitud si los valores superan los 6 o 6.50 metros del río –que hay algunos pronósticos que la asemejan como la crecida del ‘82, ’83- vamos a estar superando las 500 personas afectadas en todo el borde costero. Todavía nosotros no queremos apresurarnos con pronósticos y lo vamos siguiendo paso a paso porque si bien hay que tener preparación para atender un escenario posible, hoy es importante no desatender el corto plazo, que ya ahora empiezan a afectarse a partir de cuatro metros. Hoy ya tenemos afectaciones en Bajada Grande, tenemos una zona del Camino Costero que con niveles a la altura de 3.50 a 4 metros ya empiezan a tener algunas afectaciones. El grupo de pescadores que está cerquita de los miradores ya empiezan a tener afectaciones desde 5 metros en adelante y por eso queremos acompañarlos con distintas medidas y acciones, entre ellas estas capacitaciones y talleres de sensibilización de cómo cuidarse y cómo reaccionar y cómo colaborar frente a una asistencia para que todo sea más efectivo y se minimicen los riesgos”, describió.

En cuanto a posibles evacuaciones, explicó que “estos relevamientos son muy interesantes, muy importantes. Se hace un trabajo con los vecinos, se les hace una entrevista donde se les pregunta si conocen el río, si han vivido otras crecientes. Para el rango entre 4 y 5 metros del río, en Bajada Grande tenemos pocos casos de necesidad de evacuar porque lamayoría se auto-evacúan a viviendas de un familiar, algunos se han construido habitaciones en otra planta más arriba, y son gente que vive de la costa, que se maneja con canoa. Así que los registramos, los identificamos y la asistencia será en algunos casos medicamentos, algunos tienen tratamientos crónicos y necesitan medicamentos permanentemente. En los casos que sean para evacuar, estamos preparando dispositivos analizando también en función de la duración que tenga la crecida, porque no es lo mismo que sea de una semana o como fue en el ‘83 donde el río estuvo de seis a ocho meses con los niveles altos. Entonces, para esa otra situación, el dispositivo será distinto. Así que nosotros estamos trabajando en ese detalle fino ya”.

Agregó que “en esta primera vuelta, con el río en hasta 5 metros, no tenemos una escala importante de atención y se está haciendo ese trabajo vecino a vecino, viendo si necesitan asistencia, qué tipo de asistencia y si necesitan salir de sus viviendas para ser evacuados en otro lugar. En ese caso, por ahora, estamos bastante acotados en la demanda, así que seguimos trabajando con lo otro que también es muy importante, que son cuestiones de salud. Viene temporada de dengue, cuando hay crecida el hantavirus levanta exponencialmente, las lastimaduras pueden generar afectaciones, por lo que es importante la antitetánica, y cuando hay que volver, hay problemas relacionados con tomar agua que no esté en buenas condiciones y hay que sanitizar. Así que ese trabajo es muy importante o porque si bien está más acotado en las personas que se necesitan trasladar, esas afectaciones son para el común de la gente que va a estar en la zona ribereña”.

Respecto de los lugares preparados para posibles evacuaciones futuras, el funcionario indicó: “Diseñamos cuatro puntos en el borde costero, Puerto Sánchez, Puerto Viejo, Arenales y Bajada Grande. En principio son tiendas de campaña en espacios públicos, porque no tenemos edificios públicos municipales disponibles con escala para tener adentro personas y tenerlos como evacuados, sino que son tiendas de campaña donde vamos a tener todos los servicios. Primero siempre trabajamos para ver si es posible que se auto evacúen, y cuando se necesiten, vamos a tener estos dispositivos. En zona de Bajada Grande estamos identificando un lugar cerca de la plaza de la Virgen, que es un lugar alto. Todo eso será comunicado y en los talleres les vamos a contar a esos vecinos dónde tendrían que ubicarse en caso de evacuación y en ese lugar tendremos un dispositivo instalado con servicios sanitarios, con servicios de salud, con agua, con baños, donde podremos recibirlos y atenderlos. Muchas veces ocurre que ellos necesitan volver a ver sus pertenencias, entonces es importante que estén cerca de sus lugares y no hacer un centro de evacuado lejos, como en otras épocas se ha hecho en el Ejército, porque no van, se resisten y ellos necesitan tener cercanía con sus cosas, cuidarlas y demás”.

Respecto de los trabajadores de la pesca, comentó que “interrumpirle la actividad diaria también es un problema porque es una cuestión económica. Hoy tenemos a la tarde en Estrada y Larramendi una reunión con los pescadores donde avanzamos en estos talleres y vamos a estar haciendo una protección con bolsas de arena en ese lugar particular por una protección de costa, que cuando viene el río se les erosiona su entrada y salida y eso le afecta su trabajo diario. Es una comunidad muy interesante la del borde costero, y nosotros tenemos que seguir acompañando a los pescadores porque pasada la creciente necesitamos que ellos puedan seguir trabajando normalmente”.

En relación con los barrios, apuntó que “tenemos un plan de acción donde estamos llevando adelante distintos programas, porque trabajamos con recursos propios así que reorganizamos la estructura que teníamos para el año. En el programa Calle a Calle que es trama vial pavimentada y la trama vial no pavimentada, reorganizamos las tareas en calles que no están pavimentadas para tener trabajos prioritarios en cuanto a conectividad entre sectores vulnerables y el resto de la ciudad para los casos de lluvia. Hay un trabajo muy importante que ya está llevando adelante Servicios Públicos con el mejorado de las calles, con enripiado y con cuneteado, que eso permite que las aguas vayan por las cunetas y no cortando la calzada”.

“La última lluvia importante fue de 20 milímetros con ráfagas de viento de 37, es decir que no fue una tormenta tan importante. Aun así, se comportó bastante bien la ciudad. Estuvimos monitoreando durante la tormenta y vimos llamados de situaciones más vinculadas a rotura o caída de cables, árboles y columnas y que se quedaban sin luz, eso fue lo más habitual que tuvimos, pero en el funcionamiento de las calles y las conexiones, se ha comportado de una manera óptima, no perfecta, no ideal, porque sabemos que eso va a funcionar ideal cuando tengamos todas las calles pavimentadas que falta un montón. Pero con este trabajo que estamos haciendo con limpieza de arroyos y de desagües pluviales permite que para esa escala de tormenta la ciudad en general se comporte bien y la mayoría de los vecinos tiene el resguardo y conexiones seguras”, acotó.

En este contexto, el funcionario comentó que “con provincia tenemos una relación permanente con la policía, con salud, con bomberos, todo dentro del comando de Defensa Civil que cuando pasan las contingencias, desde allí se organizan los trabajos y las tareas. Se viene actualizando con los protocolos, a medida que van bajando nuevas directivas de provincia nosotros también las actualizamos, y, por otro lado, en relación a recursos directos de aportes todavía no hemos tenido. En lo que es trabajo diario con personal que atiende y logística, se está trabajando de una manera aceitada y se van actualizando los protocolos, pero por otro lado en recursos para volcar en territorio y mantener las calles en óptimas condiciones, el borde costero de la manera más segura que es de competencia de la provincia, todavía no hemos tenido respuesta directa con recursos específicos para eso”.

Por último, informó que “en cado de crecida del río Parána, en principio nosotros creeríamos que ya todos los vecinos fueron censados e informados respecto a esta cuestión. De lo contrario tienen siempre a disposición el 103 que es el teléfono de Defensa Civil para solicitar una información particular o alguna asistencia en particular y en ese caso se le va a indicar cuál es el punto más cercano si no tiene donde ir a evacuarse, el punto más cercano donde lo vamos a estar asistiendo”.