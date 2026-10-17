Finalizó la 44° edición de la Peregrinación de los Pueblos

Cientos de fieles arribaron este sábado por la tarde al Santuario de la La Loma de Paraná, para ponerle punto final a una nueva edición de la Peregrinación de los Pueblos, que une Hasenkamp con la capital.

Hoy, tras dos días intensos de caminata, los peregrinos completaron los 90 kilómetros y con emoción y fe llegaron al destino, donde compartieron su alegría con familiares y amigos.

El lema de este año fue “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”. La extensa columna de fieles comenzó a caminar el viernes por la tarde, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt en Hasenkamp. Tras el arribo al Santuario La Loma, se llevó adelante la tradicional misa de coronación.

La Peregrinación comenzó en 1983 y este 2026 tuvo 44° edición, en una demostración de fe que emociona y llena de esperanza.

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