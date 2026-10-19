Modifican trayectos de colectivos por obras en Paraná

Debido a la ejecución de obras viales en la intersección de calles La Paz y Corrientes, la Municipalidad de Paraná informó que desde este lunes 19 de octubre se implementan cambios temporales en los recorridos de distintas líneas urbanas y metropolitanas del transporte público de pasajeros.

Según se precisó oficialmente, la medida afecta el trazado habitual de ocho líneas de colectivos que circulan por esa zona céntrica. Además, con el objetivo de ordenar el tránsito y facilitar la movilidad, se dispusieron paradas provisorias para el ascenso y descenso de pasajeros mientras duren los trabajos en el sector.

En cuanto al servicio urbano, las líneas C y E (Ida) circularán por La Paz, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, retomando luego su recorrido habitual. Por su parte, la línea G (Vuelta) y la línea P2 (Ida) transitarán por Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, continuando posteriormente por sus trazados habituales. En tanto, la línea H1 (Ida) circulará por Andrés Pazos, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, para luego retomar su ruta de siempre.

Respecto al transporte metropolitano, las líneas 15, 20 y 22 AN modificarán sus trayectos circulando por La Paz, Salta, Moreno, Córdoba, Alameda de la Federación, Carlos Gardel y Colón, para luego continuar por sus recorridos habituales, publicó Ahora.

Durante el tiempo que demanden las tareas sobre la calzada, los usuarios deberán utilizar las paradas temporales habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros, las cuales estarán ubicadas en Salta y La Paz, Salta y Nogoyá, Nogoyá y San Juan, Nogoyá y San Martín, y sobre calle Buenos Aires (frente al Museo Provincial de Bellas Artes).

Desde el municipio recomiendan a los pasajeros tomar las previsiones correspondientes y planificar sus desplazamientos con anticipación ante las posibles demoras en la zona intervenida.