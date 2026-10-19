Quedó habilitada la playa del Thompson en Paraná para disfrutar del río y anticipar la temporada de verano

La playa del Thompson es emblemática porque es el balneario más extenso de la ciudad, cuenta con servicio de guardavidas, boyado y espacios acondicionados para recibir a vecinos y turistas.

La Municipalidad acondicionó el balneario, instaló 200 metros de boyado y dispuso servicio de guardavidas todos los días, de 8 a 20 hs; reposeras y sillones gratuitos, y espacios acondicionados para el disfrute de vecinos y turistas. La medida se tomó a partir de los últimos pronósticos hidrológicos. La intendenta Rosario Romero recorrió las obras.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, explicó que la decisión permite anticipar el inicio de la temporada y aprovechar las condiciones actuales del río. “Hace diez días advertí, recorriendo el lugar, que ya había gente que introducía sus pies en el agua y estaba disfrutando de la playa. Nos pareció prudente habilitarla, contar con guardavidas y boyado para ofrecer a los paranaenses la posibilidad de disfrutar de este espacio tan hermoso que tenemos en la ciudad”, señaló.

Romero destacó además los resultados de los últimos controles realizados sobre la calidad del agua. “Hace pocos días hicimos mediciones y los resultados fueron muy buenos. Durante muchos años esos análisis daban mal y ahora nos dieron impecables a partir de las obras que realizó la Municipalidad en el arroyo Las Viejas”, afirmó, en referencia al saneamiento del arroyo Las Viejas, recientemente inaugurado, publicó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

Para garantizar el uso seguro del balneario, se acondicionaron los duchadores, se repararon las instalaciones y se colocaron 200 metros de boyado para delimitar el sector habilitado para bañistas.

El río y los nuevos pronósticos

El coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura y del Comité de Emergencia, Xavier Bilbao, explicó que la habilitación también está vinculada con el seguimiento permanente de las condiciones del río.

En ese sentido, señaló que el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA), emitido el 16 de octubre, modificó las previsiones de creciente para las próximas semanas.

“Se espera que el río no supere los 5 metros sobre el cero de la escala local. Para principios de noviembre estamos esperando una altura de 4,70 metros y no de 5,10 o 5,30 metros, como se había estimado inicialmente”, precisó, se consignó en el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

Bilbao indicó que el Municipio continuará monitoreando la evolución del río y sostuvo que la situación actual permite aprovechar los espacios disponibles en la costa. “Si las fluctuaciones del río pueden reducir los espacios disponibles, es importante disfrutar ahora de una playa recuperada, con calidad de agua apta para uso recreativo y con el equipamiento necesario”, afirmó.

Guardavidas y recomendaciones

La guardavidas Carolina Wasinger informó que el servicio funciona todos los días de 8 a 20, horario durante el cual está habilitado el ingreso al río dentro del sector delimitado.

También recomendó tomar precauciones frente a las altas temperaturas. “Es importante que vengan con protector solar, que se hidraten y que tengan en cuenta los horarios de exposición al sol. Hay muchos espacios para disfrutar en familia, sectores de juegos para los chicos y equipamiento para hacer actividad física”, señaló.

Un atractivo para vecinos y turistas

La habilitación del Thompson amplía la propuesta recreativa y turística de Paraná y permite disfrutar de uno de los principales espacios naturales de la ciudad.

Elizabeth Traveso, turista de Perú que llegó a Paraná para dictar un seminario internacional sobre estética canina, visitó la playa y destacó el paisaje y las condiciones del lugar, se destacó en el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

“Me encantó la ciudad. Me asombraron los paisajes y esta playa divina. Me quedé un buen rato mirando el cielo y el agua. Es un lugar muy lindo y muy limpio”, contó.

La visitante valoró además los espacios públicos como lugares de encuentro y contacto con la naturaleza y aseguró que se lleva “un súper buen recuerdo de Paraná”.