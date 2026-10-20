Cerrito: otorgaron un incremento salarial para los empleados municipales

Tras una reunión entre el Ejecutivo Municipal de Cerrito y el gremio Suoyem, se acordó una actualización de haberes del 6 % sobre los sueldos y las horas extras, luego de analizar la propuesta presentada.

El aumento tiene vigencia a partir de los haberes correspondientes al mes de octubre de 2026 e incluye también el incremento en el valor de las horas extras.

Es la cuarta vez en el año que el salario municipal recibe un incremento. Anteriormente se había dado en enero (10%), en abril (10%) y en el mes de julio (5%).