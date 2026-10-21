Jarupkin: “Hay una demanda creciente” en el Centro Integrador para Personas en situación de calle

El coordinador del Centro Integrador para Personas en situación de calle de la Municipalidad de Paraná, Julián Jarupkin, brindó un panorama de cómo se trabaja en el dispositivo y confirmó que hay un aumento de las personas que piden asistencia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Jarupkin indicó que en el lugar “llevamos una lista diaria de personas que asisten y hoy están rondando las 60 personas mínimo porque varía la cantidad que aparece y las personas que van a la mañana son unas, las que van a mediodía son otras, las que van a la noche son otras. Es un dispositivo que está abierto para atención de las personas en situación de calle desde las 7.30 de la mañana hasta las 9.30 y después tenemos alojamiento donde tenemos capacidad máxima de 38 personas. Ese cupo está lleno y hay demanda creciente con lo cual lo manejamos con lista de espera. Vemos quiénes se van acercando de tenerles un seguimiento, un acompañamiento y la gente que está en lista de espera hoy pasa a las 32 personas”.

Agregó que “a esto hay que sumarle una atención en la Casa de la Mujer de personas que están en situación de calle no solamente por violencia de género que son alrededor de 6 a 8 personas, que es un número variable; hay unas 8 personas en Teresa de Calcuta y unas 15 en el refugio de Cáritas, así que con alojamiento estamos atendiendo cerca de unas 80 personas y con una lista de espera que pasa las 30 personas, más allá que ha sido dinámico este último tiempo casi llegando a las 40 en la lista de espera”.

Explicó que la lista de espera “es de la gente que va llegando, que le hacemos entrevistas y que demanda, que nos pide estar dentro de una lista para poder en algún momento, cuando se desocupe un lugar poder ingresar en este alojamiento”. “Nosotros no hacemos alojamiento tipo refugio que se ha visto en otras partes del país donde abren las puertas a determinada hora y los que están primero ingresan y el resto tiene que quedarse fuera. Nosotros hacemos un seguimiento y un acompañamiento con equipo de salud mental, con voluntarios”, explicitó.

En cuanto al tiempo de alojamiento, comentó que “hay un límite máximo de nueve meses de estadía, como un número acotado para tratar de reorganizar toda su vida, tanto de sus vínculos como la cuestión laboral y conseguir algo de estabilidad, pero entendemos que también con un acompañamiento y la rotación pertinente puede llegar a tener la oportunidad de rearmarse, sin dejar abiertas las puertas para una vez que se van. Nosotros una vez que se van queremos que continúen viniendo para poder seguir acompañando ese proceso de relación con el afuera, eso también está en las opciones de acompañar a una persona que está o estuvo en situación de calle”.

Aclaró que en el Centro Integrador “tenemos 32 plazas para hombres y 6 para mujeres, es casi novedoso esto en relación a otros dispositivos que están establecidos porque en general se hacen por separado, pero en Paraná ya surgimos así porque no había opciones para mujeres durante la pandemia y la demanda fue creciendo cada vez más. Por eso es que ahora más allá que estemos activos con esta plaza de seis mujeres, también hay demanda para la Casa de la Mujer, para el Inés Londra, para otros dispositivos que acompañan primero las situaciones de violencia de género, pero después también a nivel municipal hemos tenido el atino de tener la flexibilidad para poder acompañar estas situaciones de riesgo y de calle”.

Sostuvo que “es muy difícil” tener un registro aproximado de cuánta gente está en situación de calle hoy en la ciudad: “Vemos gente nueva todos los días, tenemos alrededor de tres o cuatro personas nuevas por semana que llegan al dispositivo. Yo me imagino que este número se debe duplicar o triplicar en la calle de personas nuevas que van quedando lamentablemente en esta situación. También se han visto muchos adultos mayores que tienen una pensión o una jubilación que van quedando solos, y terminan pasando por una cuestión que es situacional que piensan estar una semana, recuperarse y alquilar algo, pero tampoco hay alquileres que ronden la capacidad económica de las personas que están percibiendo la mínima o una pensión no contributiva y terminan en que la situación se hace crónica y con riesgo a pasarla mal y hasta con riesgo de vida en caso de estas situaciones de vulnerabilidad de adultos mayores”.

Sobre las actividades que se realizan, consignó que “hay un convenio con la UCA, principalmente con la carrera de Psicología que está dividido en dos cuatrimestres, en el primer cuatrimestre tuvimos cinco grupos de la UCA que hacían talleres de acompañamiento, y también hay convenio con la UADER para hacer prácticas educativas territoriales que se implementaron a partir de la segunda mitad del año a través de un impulso que apareció a través de la Red por las Personas en situación de calle”.

En resumen “tenemos hoy convenio con UCA que es el más viejo, que empezó en la pandemia y se siguió repitiendo, incluso ellos institucionalizaron estas prácticas entonces todos los años hay dos grupos de estudiantes que sostienen de lunes a viernes cinco o seis talleres que se dividen entre la mañana, la siesta y la tarde; tenemos un equipo de salud mental que atiende lunes y jueves durante dos horas y media; a la tarde hay un taller de restauración de muebles autogestionado desde la Municipalidad con empleados municipales; y después este nuevo encuadre con las prácticas educativas territoriales de la UADER, que comenzó este año, pero la idea es que continúe ya institucionalizándolo”.

Especificó que “hay jóvenes desde los 18, 19 años hasta 70 años” y mencionó que “hay algunos que están realizando la escuela nocturna en este momento con las dificultades que conlleva llevar una escuela secundaria en situación de calle. Quienes están alojados tienen mayor posibilidad, lo que no quiere decir que siempre sea una intervención exitosa, tiene que ver mucho con el deseo, con las ganas de estudiar, muchos de los jóvenes se vuelcan a tratar de buscar algún laburito, alguna changa, para poder sobrevivir el día a día”.

Asimismo, indicó que “cerca del 60% de las personas que están rondando, que están alojadas o que vienen como usuarios, en algún momento cuidan o cuidaron autos en las calles, en los alrededores, sobre todo en la zona céntrica. Después como actividad fija y declarada y con el carnet habilitante ya son menos”.

En cuanto a las dificultades con la convivencia, Jarupkin señaló que “esa es una de las cuestiones centrales. Nosotros tenemos un código de convivencia que se fue armando a lo largo de los años con las asambleas internas entre los usuarios y los trabajadores. A partir de ahí fuimos poniendo y modificando alguna de las reglas de convivencia hasta darnos cuenta de que muchas veces convivían también el código de la calle y el código interno. Entonces nosotros decidimos tomar o hacer la apuesta de que el código interno sobrepase el externo y que si hay algún conflicto en el afuera, si hay alguna cuestión en relación a la convivencia ciudadana, también nosotros podamos tomar determinaciones en el adentro respecto a sanciones o llamados de atención, porque cualquiera de estas cuestiones que nosotros tenemos como normas internas y repercuten en la convivencia ciudadana, también repercuten al dispositivo en el que están ellos siendo parte. Y que buscamos que justamente lo que se traslade sean nuevas formas de aprendizaje, del diálogo, del respeto, de la tolerancia, por sobre el código de la calle”.

En ese marco, destacó que “también se ve que hay una autorregulación por momentos y los mismos que están alojados ya llevan esas formas hacia el afuera entonces evitan conflictos y buscan la forma de pasar menos tiempo en la calle, sin hacer nada, pasar menos el tiempo de ocio. También buscamos la relación interinstitucional con otros actores, como el Hogar de Cristo, como Suma de Voluntades, el mismo Refugio de Cáritas, que hay muchos alojados, que como tienen horarios más acotados durante el día, se acercan al dispositivo municipal”.

Lamentó también que en la sociedad “sigue existiendo una una cuestión de estigmatización y prejuicio, pero creo que también se ha empezado a problematizar un poco lo social, a problematizarlo desde lo académico, y eso ha ayudado a que también haya muchos otros que acompañan a las personas que están en situación de calle. Más allá de la continuidad de la estigmatización, de los conflictos que se presentan por la cantidad de personas que hay en la calle, se ha mostrado que ha crecido un poco la tolerancia y la flexibilidad hacia la situación y el entendimiento. Lo que no quiere decir que hayan dejado de existir conflictos de convivencia, por supuesto”.

Por último, señaló que “llega gente de todos lados. Mucha gente del interior, es un fenómeno que creció mucho el año pasado, este año también se repite. Gente que viene por algún trabajo, alguna changa, o se le terminó la changa y ya no saben qué hacer, o se vinieron engañados, pusieron plata para el viaje y cuando llegan no hay nada. Llegan algunos también del interior del país que se enteran porque buscan por internet o por el boca a boca y se sabe que trabajamos la situación de calle y de qué manera. Recibimos gente de Córdoba, de Santa Fe, donde vienen con otro discurso, de la forma de cómo se los trata en la calle en general. En ese sentido creo que Paraná ha tenido una apertura y una historia muy cercana, muy empática con las personas que están en esta situación de su vida”.