Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná interviene 100 cuadras en Bajada Grande

La Municipalidad de Paraná avanza con la segunda etapa del plan Calle a Calle en Bajada Grande, que contempla la intervención de 100 cuadras del barrio. De ese total, 15 serán pavimentadas, mientras que en el resto se realizan tareas de conservación y mejoramiento de la trama vial.

Las obras apuntan a mejorar la circulación, optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad a los vecinos de una zona con calles angostas y pronunciados desniveles.

Según informó la Municipalidad, en esta instancia los trabajos se concentran en Cortada Portland, con tareas de nivelación, limpieza y movimiento de suelo, además de la verificación del escurrimiento pluvial. También se realizan tareas de bacheo en calle Baxada del Paraná.

"Bajada tiene una topografía especial"

La intendenta Rosario Romero explicó las particularidades del barrio. "Bajada tiene una topografía especial, con calles angostas, algunas con mucho declive, con dificultades y que cuesta sostener", señaló. "Estamos haciendo un plan que comprende 100 cuadras, 15 de ellas van a ser con nueva pavimentación".

Además de la pavimentación, el plan contempla mantenimiento de calles, colocación de materiales, mejora de trazas y adecuación de desagües. "Parte de estas tareas se realizan con personal municipal, mientras que otras están a cargo de empresas contratadas", detalló Romero.

Hormigón para los sectores con más pendiente

Uno de los ejes del plan es resolver los problemas que generan los desniveles y el escurrimiento del agua. El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que "en determinados sectores se utiliza hormigón para garantizar una mayor durabilidad del asfalto". En paralelo, personal de Obras Sanitarias trabaja en la mejora de la red de agua.

Las obras de pavimento incluyen calles nuevas con pavimento flexible (carpeta asfáltica) y rígido (hormigón armado), en anchos de 8 y 6 metros. Los trabajos comprenden movimiento de suelo para caja, ejecución del paquete estructural, cordones cuneta y badenes.

"Desde hace muchos años estábamos pidiendo"

Desde el barrio valoraron la intervención. "Estamos muy agradecidos con la intendenta y con la Municipalidad. Desde hace muchos años estábamos pidiendo el arreglo de las calles y de nuestro barrio", expresó la presidenta de la vecinal Croacia Sur, Graciela Alem.