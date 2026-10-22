Barrio Almafuerte: la vecinal denuncia inseguridad y promesas incumplidas tras el robo N° 70 a Softbol Play

Los robos no se limitan al club. El presidente de la vecinal Almafuerte de Paraná, Nicolás Giorello, advirtió que la inseguridad que denunció el club Softbol Play, que sufrió su robo número 70, también golpea a los vecinos de la zona.

"Es una cadena. Así como el club sufre hechos de robos, también en el barrio pasa exactamente lo mismo", afirmó Giorello. "Siempre son las mismas personas que andan deambulando, se van fijando todos los fines de semana, van pasando a ver qué casa está vacía como para poder entrar".

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, el dirigente vecinal enumeró los reclamos sin respuesta: la falta de presencia policial permanente, las mejoras de luminaria y calles que prometió un funcionario municipal y que no se concretaron, y el pedido para dividir una vecinal que abarca cuatro barrios.

"Nos dijeron que el barrio era catalogado como seguro"

La zona depende de las comisarías Tercera y Decimoquinta. Giorello contó que, al asumir a principios de año, la vecinal se reunió con los comisarios, pero recibió una respuesta llamativa: "Nos dijeron que el barrio era catalogado como 'seguro' porque no había tantas denuncias al 911".

A partir de entonces, la vecinal impulsó a los vecinos a denunciar. "Eso empezó a suceder y hemos tenido algunas respuestas de que se iban a hacer recorridas, pero más de eso no hemos tenido otra respuesta", señaló. Y advirtió que los compromisos no se sostienen: "Eso dura dos semanas, tres, y después desaparece".

Por eso, la vecinal acompaña el pedido del club, encabezado por Matías Juri, de contar con un destacamento o una garita policial en la zona. "Nos parece muy buena esa opción si se puede dar, porque el camino que tiene al lado de las vías es un paso continuo para la gente que comete hechos delictivos", explicó.

La promesa de luminaria que no se cumplió

Giorello apuntó contra el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Julián Hirschfeld. Según relató, a mediados de abril el funcionario recorrió el barrio y se comprometió ante los vecinos a mejorar la luminaria, las calles y el asfalto. "En teoría para agosto todo eso iba a estar. Bueno, todo eso todavía no está, nada", cuestionó.

Según el dirigente, el funcionario prometió ripio, asfalto en frío y luminaria LED para todo el barrio. Lo que llegó fue un mejoramiento con "algo del 0,20 que le llaman, que es lo más parecido a la broza". "Imagínate cómo están todos los vecinos", agregó. "Gracias a Dios, yo no fui el que puso la cara, porque lo dijo él".

Para Giorello, la falta de luz está directamente ligada a la inseguridad. "Al ver poca luminaria, hay oscuridad, y eso hace que la gente pueda cometer robos y haya más inseguridad. Todo va encadenado", sostuvo. A eso se suma el mal estado del sector junto a las vías del tren: "Hay un yuyal, entonces la gente que roba se mete por ahí y se esconde".

El pedido para dividir la vecinal

La vecinal Almafuerte abarca cuatro sectores: Rosas Azules, donde está el club Softbol Play; Almafuerte; San José de Renacimiento; y el barrio del Parque Industrial. El territorio se extiende desde pasando Zorrilla de San Martín hasta el arroyo Las Tunas.

"Es una zona bastante grande que nos abarca muchísimo y no damos abasto desde la comisión vecinal para estar en todos los lugares y poder acudir a las necesidades de la gente", explicó Giorello. Además, cada barrio tiene problemáticas distintas: mientras algunos reclaman mejoras en calles y luminaria, otros enfrentan problemas sociales.

Por eso, la vecinal pidió por nota a la Municipalidad dividir la comisión. También solicitó una reunión con la intendenta Rosario Romero. "Hace un año que asumimos, pedimos una reunión con la intendenta y no hemos tenido esa respuesta", lamentó.

Como referencia del tamaño de la zona, citó un relevamiento reciente en San José de Renacimiento: "Solamente en ese barrio estamos hablando de más de 250 familias. Así que imagínate en total".

La falta de agua y una funcionaria que "da la cara"

El barrio también sufre cortes de agua frecuentes, un problema que se agrava en verano. En ese tema, Giorello destacó el trabajo de Mayra Collante, funcionaria municipal que asumió a mediados de mayo. "La única funcionaria que nos ha recibido, y a quien quiero destacar", remarcó.

"Cuando ha habido falta de agua me he podido comunicar con ella y hemos tenido respuestas, nos han mandado los diferentes móviles para solucionar los problemas. Por lo menos tenemos una vía directa de comunicación, da la cara e informa", valoró.

Aunque aclaró: "No te digo que ha solucionado el problema, porque la falta de agua sigue habiendo, pero por lo menos tenemos respuesta".